“创造性转化 创新性发展——第二届国际书法嘉年华”在洛开幕

20日，“创造性转化创新性发展——第二届国际书法嘉年华”在偃师区张海书法艺术馆开幕，以书法为媒、以文明为魂，带来一场传统与现代交融、人文与科技共鸣的文化盛宴。

十三届全国政协副主席马飚，国务院原副秘书长、教育部中国书法教育指导委员会主任委员丁向阳，中国文联党组成员、书记处书记、中国书协分党组书记、驻会副主席李昕，中国书协名誉主席张海，部分省部级老同志代表，来自国内外的书法名家与近20个国家的在华留学生代表等应邀出席开幕式。市政协主席孙延文主持开幕式。

李昕在致辞中提到，书法艺术是中华民族独特的文化瑰宝，也是全人类共同珍视的精神财富。河南作为中华文明的重要发祥地，历史悠久，人文底蕴厚重，自古名家辈出，为书法艺术繁荣发展提供了丰沃土壤。举办此次活动，加强国际书法文化交流，为书法事业高质量发展注入新动能。希望以此次活动为契机，让更多海内外朋友走近中国书法、感知当代中国的文化脉搏，共同推动文明传承创新、促进国际人文交流，为构建人类命运共同体贡献书法艺术的力量。

开幕式现场，三大书写方阵交相辉映：200位来自内地与港台的书法家同时挥毫，共同书写《平“语”近人》经典语录，笔锋起落间仿佛有江河奔涌；海外书法家及在华留学生以墨传情，写下“团结、和平、友谊、人类命运共同体”等主题，绘出文明互鉴的动人图景；8台人工智能书法机器人与中学生和书法爱好者实时“竞技”——机械臂旋转自如，宣纸上墨韵生动，科技与传统完美相融，引来阵阵惊叹。

第二届国际书法嘉年华活动为期一周，主会场设在张海书法艺术馆，在洛阳美术馆、郑州美术馆还将同步举办部分展览和活动。活动涵盖“书法展览”“学术研讨” “艺海游乐”三大板块。其中，“书法展览”板块推出18场书法篆刻展览，包括“承先启后——近现代已故书坛大家画像暨书法展”“一啸风起——首届全国大学生书法竞赛获奖作者特展”“五洲同心——国际在华留学生书法展”等，呈现书法艺术的多元风貌与时代活力；“学术研讨”板块将举办“吾文吾墨——当代论书诗及书法创作座谈会”、全国书法教育学术研讨会等，深入探讨书法艺术的理论建设、教育传承与未来发展的路径；“艺海游乐”板块将举办书法互动体验等相关活动。

省直有关部门负责同志，市领导雷雪芹、李新红等参加开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 赵晓峰)