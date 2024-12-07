洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市3家企业入选“2025中国企业500强”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.22 08:40
　　日前，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2025中国企业500强”榜单，我市3家企业成功上榜。

　　在“2025中国企业500强”榜单中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以2130.29亿元营收，排第132位，较去年第142位提升10个位次，是此次上榜豫企中最好位次；伊电控股集团有限公司以695.12亿元营收，排第348位，较去年第464位实现大幅度提升；洛阳工业控股集团有限公司以494.92亿元营收，排第493位。

　　另外，在中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2025中国跨国公司100大及跨国指数”榜单中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司，凭借1563.73亿元海外资产，列榜单第20位。

　　“2025中国跨国公司100大”的平均跨国指数为15.56%，较去年提高0.21个百分点，洛阳钼业跨国指数达73.97%，列榜单第一，较去年71.46%进一步提升。

　　“2025中国企业500强”以2024年企业营收为入围标准，展现出中国大企业的发展态势和成长实力。数据显示，今年榜单入围门槛较上年提高5.79亿元，达到479.6亿元，国家电网以3.95万亿元营收排名第一。整体榜单呈现千亿规模企业数量显著增长趋势，包含营收超千亿元的企业267家，较去年增加14家。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦)
[ 责任编辑：崔利利 ]
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
