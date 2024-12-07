洛阳纪检监察机关积极构建全链条工作机制 激励干部担当作为

“今天收到组织的澄清正名告知书，我内心倍感温暖，也深受鼓舞。这既是对我个人的信任和保护，更是对踏实干事者的有力支持。”前不久，嵩县公安局民警李某在接到县纪委监委送达的澄清正名告知书时说。

近年来，全市纪检监察机关始终坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，积极构建“精准监督+澄清正名+回访教育”全链条工作机制，一套既立规矩又卸包袱的“组合拳”打出，让越来越多的干部放下顾虑、敢闯敢试，营造出风清气正、奋发有为的良好政治生态。

敢于动真碰硬，激扬清风正气

见到工作“两手一摊”，直接“躺平”；碰到问题“两眼一闭”，选择“摆烂”……

对心态“佛系”、状态“躺平”、工作“摆烂”的干部，绝不能放任不管。让“躺平式”干部站起来，要用好监督执纪利器，敢于动真碰硬。

为确保精准识别、精准处置、精准施治，市纪委监委持续完善“室组地”联动机制，全周期、全链条做好日常监督，聚焦重点领域、关键岗位，“四不两直”深入各单位部门，通过明察暗访、随机抽查、谈心谈话、纪律教育等方式，对“躺平式”干部开展系统排查，对苗头性问题早提醒早纠正，坚决纠治不担当不作为。

今年以来，全市纪检监察机关坚持把党委政府中心工作作为纪委监委监督服务保障的重点工作，围绕省委“1+2+4+N”目标任务和市委产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合等重点工作，主动监督、靠前监督、精准监督，持续开展优化营商环境监督治理，严查不担当不作为问题，着力营造风清气正的政治生态和发展环境。

洛宁县纪委监委聚焦“躺平式”干部突出问题，通过精准“画像”锁定对象，依规依纪开展谈话提醒和分类问责，推动干部队伍作风转变；偃师区纪委监委搭建群众监督平台，畅通常态化治理不担当不作为问题监督举报渠道，对涉及职能部门履职尽责方面的问题线索优先核查、快查快办；老城区纪委监委则联合组织部门制定“科级干部纪律作风负面清单”，确保责任追究有章可循、有据可依……

精准执纪执法，既能根治“躺平”顽疾，还能激励担当作为。全市纪检监察机关牢固树立法治思维，精准运用监督执纪“四种形态”，严格落实“三个区分开来”，坚持实事求是，贯通纪法情理，综合考量行为性质、情节后果等因素，做到宽严相济、罚当其过，让精准执纪执法的过程成为激发干部担当作为、推动事业发展的强大动力。

澄清正名护廉，扶正祛邪聚力

扶正必须祛邪，激浊方能扬清。

近日，涧西区纪委监委经查证核实，市民张某某在网络散布不实信息，诬告该区干部牛某某。查明事实后，纪检监察机关将案件移送公安机关处理，并同步为牛某某澄清正名，有力维护了干部正当权益。

“严查诬告陷害，彰显的是组织正气；主动澄清正名，撑腰的是实干担当。”市纪委监委相关负责人说，纪检监察机关既挥利剑也擎明灯，一惩一护之间，涤荡了风气，找回了公道，让政治生态清朗通透、创业热土活力奔涌。

我市纪检监察机关坚持“应澄清尽澄清、谁承办谁澄清”原则，建立了问题线索了结与澄清正名同步审批机制，在充分尊重澄清对象意愿的基础上，根据具体情况灵活采取不同澄清方式。同时，通过加强与公安、信访、检察等部门的协作配合，拓宽线索来源渠道，形成惩治诬告陷害行为的工作合力。

澄清正名如破云之光，照散了蒙受不实举报干部心头的阴霾。这份来自组织的坚定信任，既是涤荡尘埃的清流，更是点燃斗志的火炬。

“组织及时地澄清，让干部吃下‘定心丸’，心无旁骛干事业，以更加饱满的热情投身改革发展一线。”栾川县一名干部说。

今年以来，全市纪检监察机关已累计为149名受到不实举报的干部公开澄清、消除影响。这一举措不仅体现了组织澄清是非、保护干部的坚定决心，更向社会传递出“为担当者担当、为负责者负责”的鲜明导向。

回访教育暖心，激励担当作为

“组织没有放弃我，一次次找我谈心，帮我认识错误、解开心结。我一定吸取教训，重新站起来！”日前，面对前来回访的瀍河区纪委监委干部，曾因违纪受到处分的干部李某郑重承诺。

李某的转变，是我市纪检监察机关做实做细受处分干部回访教育、推动“有错”变“有为”的生动缩影。我市纪检监察机关坚持“惩前毖后、治病救人”方针，在保持执纪执法刚性的同时，突出教育关怀的温度，帮助“跌倒”干部重整行装再出发。

“我们一定要让受处分干部认识到，处分不是终点，而是重振斗志的起点。”市纪委监委相关负责人介绍，在回访中，纪检监察机关注重个性化疏导，“既帮干部剖析问题根源，也倾听实际困难，让他们切实感受到组织的严管与厚爱”。

汝阳县纪委监委量身定制回访方案，以“一人一策”实现精准引导；嵩县纪委监委建立干部“成长档案”，将整改表现与任用晋升挂钩，激励“跌倒”干部重新奔跑；孟津区纪委监委开展“暖心结对”帮扶，通过定期谈心、实地走访，帮助干部卸下包袱、轻装上阵……

清风送暖，化雨育人。一系列有温度、有力度的回访教育举措，不仅成功扶起了“跌倒”的干部，为其重塑政治生命、重燃斗志，更如一股清流，汇聚起全市风清气正、奋发向上的强大合力。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 闫雅静）