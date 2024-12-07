洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
26日，带洛阳市科技馆孩子来一场“科普夜游”吧！
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.22 08:30
　　记者从市科技馆获悉，为庆祝全国科普月，该馆将在9月26日晚首次举办“科学之夜”活动，为大家奉上一场科学与趣味交织的科普盛宴。

　　26日，市科技馆开放时间为9点至20点30分，其中“科学之夜”集中表演活动时间为19点至20点30分。活动内容包括中国科技馆“险境求生”主题临展、“光与焰的奇妙之旅”科学实验表演、“光影科学梦”电影放映、“科创筑梦”第二科普课堂、“啸破长空”舞台剧、馆校合作作品展等6项，形式涵盖科普实验秀、科普剧展演和科学电影放映等，形成集视、听、学于一体的立体化科普体验。

　　本次活动设计精良、内容丰富，不乏首次在我市亮相的精品科普作品。其中，中国科技馆“险境求生”主题临展为首次来洛展出，以“争分夺秒险境求生”为主题，展出“应急预备营”“城市24小时”“荒野48小时”“警钟长鸣”4大主题板块共15件展品。“啸破长空”舞台剧为市科技馆首次推出的自研科学舞台剧，讲述世界上第一支火枪诞生背后的“能量转化密码”。“光与焰的奇妙之旅”中，“焰色反应”“流星雨”“火焰传递”“发光的蓝眼泪”等科学实验表演为首次与公众见面。(洛报融媒记者 张锐鑫)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
        "人生苦短，吃好喝美"曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
