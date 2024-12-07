洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议
洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议
来源: 洛阳网 2025.09.22 08:33
　　日前，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了中央党的建设工作领导小组会议及省委、市委相关会议精神，对市人大常委会及机关深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行总结，对巩固拓展学习教育成果、锲而不舍落实中央八项规定精神、推进作风建设常态化长效化提出明确要求。

　　李保国指出，深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，市人大常委会及机关党组认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，把开展学习教育作为重要政治任务，坚决扛牢主体责任，立足人大实际，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，一体推进学查改，推动作风建设持续向好。

　　李保国强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，持续巩固拓展学习教育成果，常态化开展忠诚教育、理想信念教育、警示教育，不断夯实转作风改作风的思想政治根基。要狠抓问题整改落实，聚焦人大作风建设中的突出问题和薄弱环节，对症下药、举一反三、标本兼治，切实将“后半篇文章”做实做细做到位。要始终恪守为民职责，积极开展“小切口”立法，持续推进跟踪式、递进式、穿透式监督，发挥好代表履职平台和主题活动作用，尽心竭力办好群众反映的问题，切实将学习教育成果转化为群众可感可知的工作成效。要坚决把纪律规矩挺在前，持续加固精神堤坝，始终把严实标准贯穿工作全过程，做到知敬畏、存戒惧、守底线，以纪律规矩的刚性约束保障人大工作规范高效。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
    险些失明！33岁男子因"贪嘴"付出沉重代价
        "人生苦短，吃好喝美"曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
