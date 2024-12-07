洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“洛阳创新”组团亮相2025世界制造业大会
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.22 08:30
　　记者日前从市工信局获悉，我市3家企业多项创新成果作为中国制造新名片，亮相正在合肥举办的2025世界制造业大会，一展“洛阳创新”风采。

　　其中，中信重工重磅展出两款搭载自研“中信微”操作系统的创新产品：双臂协作机器人与工业控制器。双臂协作机器人以“中信微”操作系统与“中信智”控制器为控制核心，结合EtherCAT总线技术，在多轴运动控制场景中展现出高精度、高同步、高可靠性和低抖动的优势特性。同步亮相的工业控制器基于“中信微”操作系统及国产高端处理器芯片打造而成，专为微秒级响应和多模态AI融合的复杂应用场景打造，具备强大的硬件互连能力和完善的软件开发生态体系，能够应对各种严苛场景下的控制需求，展现出卓越的性能与可靠性。

　　聚焦新能源汽车应用领域，中航光电展出企业新研制的高压大电流连接器和智能网联连接器。前者采用铝代铜轻量化设计，在保持载流能力的同时可实现重量减轻20%，助力客户在产品升级过程中轻松实现无缝衔接、快速切换；后者可满足车内不同场景应用，并通过在生产和组装过程中采用先进全自动化设备，大大缩短生产时间，同时有效保证产品质量的可靠性和一致性。

　　洛轴展出涵盖新能源汽车轴承、铁路轴承、机器人轴承等多个品类的数十款高端轴承。该企业依托中国轴承行业领先的综合性技术研发能力，目前已拥有覆盖行业最广、配套能力最全面的系列化产品群，产品涵盖9大类型3万余种，广泛应用于轨道交通、医疗器械、风力发电等30多个工业领域。

　　世界制造业大会是经国务院批准，服务国家总体外交大局的重要国际会议。本届大会以“智造世界·创造美好”为主题，由安徽省人民政府、国家制造强国建设战略咨询委员会、中国中小企业协会、全球中小企业联盟等共同主办，时间为本月20日至23日。大会设主宾省和主宾国，河南省作为主宾省参与本届大会。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 郑志远 宋笑笑)
