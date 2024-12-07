汝阳县付店镇马庙村：无花果开出“致富花”

眼下，在汝阳县付店镇马庙村的一片无花果果园里，枝头上鸡蛋大小的无花果变黄上色，陆续进入成熟期。

“果子长得真喜人！”路过的村民这样称赞，言语中带着羡慕。正在果园忙碌的园主吴宾听到后，脸上露出会心的微笑。

吴宾学过理发，在外开了十几年的理发店。异乡漂泊的日子让他渐渐感到疲惫，加上父母年事已高，2022年，他萌生了回乡创业的念头。

回到农村，干什么？吴宾在网上查询一番后，无花果进入了他的视野。他了解到，无花果是一种药食同源的水果，具有润肺止咳、健胃消食、辅助降压和抗氧化等功效。

得知平顶山有无花果种植基地，吴宾专程前去考察，学习种植技术、了解市场“钱”景。“无花果当年种下，当年就能结果，周期短、见效快。”吴宾说，与苹果、葡萄、桃子等水果相比，无花果相对小众，能鲜食，也能加工成果干，市场潜力不错。

经过调研，2023年年初，吴宾在老家承包了8亩地小试牛刀。

到了秋天，无花果迎来收获。吴宾引进的是行业公认的“加工之王”芭劳奈品种，得益于山区昼夜温差大的独特气候，其结出的无花果软糯可口，甜度高，个个大如鸡蛋。成熟的无花果根本不愁卖，除了本地村民购买，吴宾还通过朋友介绍，将无花果远销至上海、北京等地，市场反馈相当好。

尝到甜头后，吴宾第二年便扩大了种植规模，新增金傲芬、布兰瑞克、波姬红等多个优良品种，以满足鲜食与加工的不同需求。短短几年时间，他的果园从最初的8亩扩展到如今的38亩，初步形成规模种植。

去年，吴宾还添置了烘干设备，将一等鲜果直接上市，后期小一点的果子切块烘干，装瓶作为果干销售。

吴宾深知，一人富不如众人富。在自身发展壮大后，他毅然担起了带动乡亲共同致富的责任。他的果园不仅是个人事业的高地，更成为了带动村民就业的“强引擎”。高峰期果园有二三十个务工岗位，可让部分村民实现就近就业。这不仅是一份稳定的收入，更点燃了村民们美好生活的希望，为乡村振兴注入了活力。

谈及未来，吴宾计划进一步扩大种植面积，同时推进深加工、延长产业链，开发无花果果酱、果酒等系列产品，逐步打造出多元化的无花果产品矩阵。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 吕世光 文/图）