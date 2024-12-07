洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
白堕春醪（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.09.22 07:59
　　典故白堕春醪(音同劳)，自带香美气质，出自汉魏洛阳城。

　　网上有一份汉魏洛阳城北魏城门分布图，图上显示，出西阳门往西是白马寺，白马寺再往西有洛阳大市。

　　据《洛阳伽蓝记》记载，西阳门外四里处的御路南面，有洛阳大市，周围有八里。市东有通商里、达货里，里内的人都擅长做生意，个个富得流油。市南有调音里、乐律里，里内的人吹拉弹唱样样精通，“天下妙伎”皆出于此。市北有慈孝里、奉终里，里内的人以卖棺椁、租丧车为生。市西有延酤里、治觞里，里内的人多以酿酒为业，北魏酿酒大师刘白堕就住在这里。

　　刘白堕是河东(今山西西南部)人，在京师洛阳以酿酒为生。他把酒贮藏在一种长口瓮里，夏季六月，暑气正盛，酒瓮被放置在烈日下暴晒，晒上十天，瓮中的酒味也丝毫不会改变。

　　这酒喝起来十分香美，但不敢贪杯，不然的话，喝醉了一个月都醒不过来。住在洛阳的朝廷权贵，常常被派出去做官，有的甚至要远行至千里之外。这些人出发前都会派人购买刘白堕酿的酒，带到远方当作馈赠佳礼。经过长途运输，这酒便得了新的名字叫鹤觞，也称骑驴酒。

　　北魏孝武帝永熙年间，南青州(治所为今山东沂水)刺史毛鸿宾携带刘白堕酿的好酒赴任，半路上遭遇强盗打劫。这伙儿强盗大获丰收，兴奋不已，见驴背上驮着几瓮京师洛阳产的好酒，立马撂下手里的家伙，干杯庆祝。毛刺史的手下心中暗喜，默默地看着强盗们大口喝酒。结果没过多久，强盗便一个个东倒西歪，醉得不省人事，都被绑起来送到了官府。打这以后，这酒又得了个厉害的名字，叫擒奸酒。江湖游侠四处传说：“不畏张弓拔刀，唯畏白堕春醪。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
