雨后桂香浓，睡美雨声中（古诗里的洛城四季）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.09.22 07:56
　　诗仙李白曾把酒问月：“今人不见古时月，今月曾经照古人。”如今，我们举头望月，也总会想到李白，想到眼前这轮明月，隔着千余年时光，也曾挂在李白仰望的天空上。

　　那么，秋夜听见雨声，雨后闻到桂花香，您会不会像我一样，想起千余年前的洛阳城里，也曾有人沉浸在这雨声、花香中，陶醉不已！

　　绿云低护黄金屑

　　绿云剪叶，低护黄金屑。占断花中声誉，香与韵、两清洁。

　　胜绝，君听说，是他来处别。试看仙衣犹带，金庭露、玉阶月。

　　——《霜天晓角·桂花》

　　桂树的叶子由绿色的云朵裁剪而成，一片片温柔低垂，呵护着黄金屑一般细碎的花朵。花界美好的声誉都让它占尽了，无论是香还是韵，皆是既清雅又高洁。

　　这花绝妙至极！容我细细地告诉你，其来处十分特别。你看那一身仙衣，还带着神仙居所——金庭的露水，泛着玉阶前银色的月光。

　　这么说来，人们很容易便联想到，桂树来自月宫，桂花香和牡丹花香一样，亦称“天香”。正如宋人刘克庄所写：“却是小山丛桂里，一夜天香飘坠。”

　　最近，洛阳大街小巷处处飘着桂花香，您不妨走近了仔细观察，看桂花是不是诗人写的这样。

　　这首词的作者是谢懋(音同冒)，字勉仲，号静寄居士。史书中没有谢懋的传记，但有资料显示他是洛阳人，生于北宋徽宗在位期间，卒于南宋孝宗执政末年。谢懋以词知名，其词“片言只字，戛玉铿金，蕴藉风流，为世所贵”，可惜流传下来的仅有十余首。

　　北宋灭亡时，谢懋不过十来岁，或许也曾经历一番颠沛流离。晚年时，他作《风入松》，“老年常忆少年狂。宿粉栖香。自怜独得东君意，有三年、窥宋东墙。笑舞落花红影，醉眠芳草斜阳”；往事不要再提，人生已多风雨，风烛残年之际，他劝自己，“事随春梦去悠扬。休去思量。近来眼底无姚魏，有谁更、管领年芳。换得河阳衰鬓，一帘烟雨梅黄”。

　　伤心曲子咱别听

　　遥知天上桂华孤，试问嫦娥更要无？月宫幸有闲田地，何不中央种两株？

　　——《东城桂三首·之三》

　　领略过桂花香的魅力之后，有人喝桂花酒，有人饮桂花茶，有人吃桂花糕，白居易则作了一组桂花诗，其中第三首被谱为《桂华曲》，为当时歌者所唱，在唐代广为流传。

　　诗中桂花是白居易任苏州刺史时所见，时值公元825年，他54岁。十年过去，白居易以太子少傅分司东都，“月俸百千官二品，朝廷雇我作闲人”，在洛阳过得优哉游哉。

　　公元838年的一天，67岁的白居易一边喝酒，一边听曲。听歌者唱起他从前写的《桂华曲》，“曲韵怨切，听辄感人”，他挥笔写下《醉后听唱桂华曲》：“桂华词苦意丁宁，唱到嫦娥醉便醒。此是世间肠断曲，莫教不得意人听。”

　　古文中，“华”同“花”，白居易的原诗明里是写桂花，暗中却是建议朝廷任用贤人，因所谱曲子过于悲切，故而使人听了伤心不已，几欲断肠。

　　秋天这个季节有点特别，会有人因秋高气爽而心情舒畅，也会有人见秋风秋雨而满怀忧伤。我们都知道白居易字乐天，到了暮年尤为乐天知命，像《桂华曲》这样的“世间肠断曲”，我猜他也不愿听。

　　枕着雨声觉更香

　　凉冷三秋夜，安闲一老翁。卧迟灯灭后，睡美雨声中。灰宿温瓶火，香添暖被笼。晓晴寒未起，霜叶满阶红。

　　——《秋雨夜眠》

　　见惯了官场上的明争暗斗、尔虞我诈、血雨腥风，晚年白居易甘愿远离政治中心，“中隐”于东都洛阳，做一名安闲的老翁。

　　白居易健康状况一直不太好，各种疾病缠身，对季节变化十分敏感。夏天他怕热，自己穿着“轻似雾”“薄如云”的生衣，还不忘给贬官在外的好友元稹寄去一身儿。

　　夏末秋初，几场雨后，年迈体弱的他感到雨后秋凉：“夜来秋雨后，秋气飒然新。团扇先辞手，生衣不著身。更添砧引思，难与簟相亲。此境谁偏觉，贫闲老瘦人。”团扇、生衣、凉席都不用了，叫小丫头去库房取秋冬季用品，开启换季模式。

　　按农历，七月孟秋，八月仲秋，九月季秋，合称三秋；三秋既指整个秋季，也指秋季的第三个月。白居易这首《秋雨夜眠》，应该写在农历九月，毕竟已是“霜叶满阶红”。

　　这个老翁心无所扰，舒适闲淡，枕着秋夜雨声，睡得更加香甜。次日早晨因为天冷，他还要赖床。入秋以来，洛城的夜雨也越发凉了，晚上睡下就别看手机了，熄了灯，咱也细细品品“睡美雨声中”的滋味。不妨也学学白居易“晓晴寒未起”，适当赖赖床。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
