21日，市长张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区建设工作，并主持召开隋唐洛阳城皇城片区更新现场调度会。

全面推动片区更新提速提质提效

加快恢复宫城格局重塑古都风貌

张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区建设工作并主持召开现场调度会

21日，市长张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区建设工作，并主持召开隋唐洛阳城皇城片区更新现场调度会。

在瀍河区铜驼暮雨街区，张玉杰沿瀍河察看滨水风貌、岸线空间、业态布局等情况，强调要充分发挥洛邑古城引流效应，深入研究滨河美化亮化、街区策划运营等工作，创新驳岸设计，优化游览动线，植入可亲近、可打卡的滨河场景，招引民族特色餐饮等业态，塑造亲水灵动的文商旅特色街区。

在老城区周公里片区，张玉杰深入豫通街、梁公巷等处察看街区改造提升进展情况，对项目管理、交通组织和建设节点提出要求。他强调，要持续转变工作作风，高效组织施工，严把细节品质，强化建筑风貌管控，精准做好业态招商，真正让老街区变身新地标，把文旅流量转化为消费增量，不断提升游客满意度和群众幸福感。

随后，张玉杰主持召开现场调度会，听取隋唐洛阳城皇城片区更新项目谋划推进情况汇报。他指出，隋唐洛阳城是洛阳最宝贵的文化遗产、最独特的城市名片，是“1+3”高品质古都文化体验区建设的重中之重。要切实增强历史使命感，以隋唐洛阳城皇城片区为重点，坚持一体规划、分批实施，突出点面结合、压茬推进，推动隋唐洛阳城轴线展示工程早日贯通，加快恢复宫城区格局风貌，提升洛阳古都辨识度和认同感。要强化系统思维、有解思维，坚持保护第一、传承优先理念，在操作层面深度研究工作，细致谋划应天门南广场、中州路下穿及周公里片区等遗址保护展示、路网格局优化工作，尽快启动实施一批标志性、引领性项目。要大力弘扬极端负责的工作作风，持续增强责任意识、争先意识，明确时间节点，做好资金保障，加强工作统筹，健全工作机制，走好网上网下群众路线，以过硬作风赢得更多群众认可支持，推动片区更新提速提质提效。

李新红、魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)