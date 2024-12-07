洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区建设工作并主持召开现场调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.21 23:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

全面推动片区更新提速提质提效
加快恢复宫城格局重塑古都风貌
张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区建设工作并主持召开现场调度会

　　21日，市长张玉杰督导“1+3”高品质古都文化体验区建设工作，并主持召开隋唐洛阳城皇城片区更新现场调度会。

　　在瀍河区铜驼暮雨街区，张玉杰沿瀍河察看滨水风貌、岸线空间、业态布局等情况，强调要充分发挥洛邑古城引流效应，深入研究滨河美化亮化、街区策划运营等工作，创新驳岸设计，优化游览动线，植入可亲近、可打卡的滨河场景，招引民族特色餐饮等业态，塑造亲水灵动的文商旅特色街区。

　　在老城区周公里片区，张玉杰深入豫通街、梁公巷等处察看街区改造提升进展情况，对项目管理、交通组织和建设节点提出要求。他强调，要持续转变工作作风，高效组织施工，严把细节品质，强化建筑风貌管控，精准做好业态招商，真正让老街区变身新地标，把文旅流量转化为消费增量，不断提升游客满意度和群众幸福感。

　　随后，张玉杰主持召开现场调度会，听取隋唐洛阳城皇城片区更新项目谋划推进情况汇报。他指出，隋唐洛阳城是洛阳最宝贵的文化遗产、最独特的城市名片，是“1+3”高品质古都文化体验区建设的重中之重。要切实增强历史使命感，以隋唐洛阳城皇城片区为重点，坚持一体规划、分批实施，突出点面结合、压茬推进，推动隋唐洛阳城轴线展示工程早日贯通，加快恢复宫城区格局风貌，提升洛阳古都辨识度和认同感。要强化系统思维、有解思维，坚持保护第一、传承优先理念，在操作层面深度研究工作，细致谋划应天门南广场、中州路下穿及周公里片区等遗址保护展示、路网格局优化工作，尽快启动实施一批标志性、引领性项目。要大力弘扬极端负责的工作作风，持续增强责任意识、争先意识，明确时间节点，做好资金保障，加强工作统筹，健全工作机制，走好网上网下群众路线，以过硬作风赢得更多群众认可支持，推动片区更新提速提质提效。

　　李新红、魏险峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 济新高速黄河大桥项目进入收尾阶...
  • 关于2025年国庆节中秋节放假安排...
  • 故县水库灌区工程建设按下加速键
  • 9月22日起，洛阳19路公交线路优化...
  • 洛阳这场雨有多大？两个监测点位...
  • 木桶、手册、歌词……洛阳职业技...
  • 洛阳市委理论学习中心组举行集体学习
  • 洛阳会执行小学午休课桌椅新国标...
  • 洛平：“抢人大战”实质是创新生...
  • 新伊大街信号灯何时能恢复正常？...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳市第十五届运...
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    洛阳头条
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605