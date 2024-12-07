何以中国 黄河安澜丨在河洛文化中 触摸中华民族根脉

黄河宁，天下平。位于黄河中游最后一段峡谷出口处的小浪底水利枢纽，控制着黄河92%的流域面积、91%的径流量和近100%的泥沙。通过调水调沙、防洪防凌等，小浪底工程实现了黄河连续20多年不断流。

黄河宁，天下平。位于黄河中游最后一段峡谷出口处的小浪底水利枢纽，控制着黄河92%的流域面积、91%的径流量和近100%的泥沙。通过调水调沙、防洪防凌等，小浪底工程实现了黄河连续20多年不断流。

黄河是中华民族的母亲河，孕育了源远流长的文化和灿烂辉煌的文明。如今，小浪底水利枢纽守护着黄河安澜，为下游百姓筑牢了安全屏障，而黄河奔涌的活水，正持续滋养中华文明，见证其代代相传。

黄河小浪底水利枢纽(央广网记者 张羲轮 摄)

穿越时空的“天下之中”

河洛文化是黄河文化的重要组成部分，河南洛阳是河洛文化的发源地。

7月16日，位于洛阳市瀍河区白马寺镇翟泉村南的汉魏洛阳故城遗址博物馆，正式对公众免费开放。2个多月以来，这座从遗址中“生长”而出的建筑群落吸引了不少外地游客前来打卡。

游客在参观汉魏洛阳故城遗址博物馆(央广网记者 张羲轮 摄)

从该馆正南门至北，汉阙广场、候车廊、拱桥……一系列建筑沿中轴线次第展开。据了解，博物馆主体建筑整体形态设计承袭汉魏都城建中立极、持中守正之制，取汉魏传统高台建筑规制，宫墙环绕中心大殿，整体鸟瞰似一座微缩版汉魏都城。

“汉魏洛阳故城遗址位于河洛盆地，河洛地区自古以来就是天地之‘中’，古人深信‘王者必居天下之中’，黄河冲积出的中原沃土、优越的地理环境和四季分明的气候，正是他们心中的‘天地之心’。”汉魏洛阳故城遗址博物馆讲解员尚豆豆说道。

展馆内，每件展品都是黄河文明的“活化石”，沉睡千年的文物瑰宝在这里焕发新彩。

彩绘雁形铜灯(央广网记者 张羲轮 摄)

“这是西汉时期的环保灯具。”尚豆豆指着彩绘雁形铜灯介绍说，古人使用前会在灯的体腔——大雁的肚子里放入水，燃灯后所产生的烟雾、废气进入雁体，经过水的稀释、过滤，减少或消除对室内空气的污染。

文明交融的艺术巅峰

香山之侧，伊水之滨，龙门石窟千年凝眸。

始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际的龙门石窟，现存2345个窟龛、11万余尊石刻造像、2800余块碑刻题记，是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库，被联合国教科文组织评为“中国石刻艺术的最高峰”。

游客在龙门石窟游览(央广网记者 郝振青 摄)

“作为鲜卑族的孝文帝来到中原黄河流域后，为促进当地人民更好地融合在一起，实行了改汉姓、穿汉服、说汉话等一系列的政策。”在龙门石窟研究院讲解员马甲伦看来，河流或许是石窟另一重生命力的诠释和表达。这些造像艺术见证了古代宗教、政治、医学、音乐、舞蹈、绘画艺术等多元文化的交融与绽放。

龙门石窟传承着中原文化的根脉，承载了世界文化交融汇聚的丝路文化印迹。盛唐时期，洛阳作为丝绸之路的东方起点之一，迎来了历史上最繁盛的时期，各民族在交流交融中，共同创造了灿烂悠久、多元一体的中华文明。

夜幕降临，游客在礼佛台上拍照打卡(央广网记者 郝振青 摄)

如今，为让更多人了解龙门石窟，龙门石窟研究院开创了残损文物虚拟复原及流散文物虚拟复位的新模式，让残损造像、流散文物重新展现在世人面前，同时开发了一系列文创产品，让文物“活”起来。

黄河奔流不息，文明绵延不绝。黄河两岸，留存着灿若繁星的文化遗产。每一处遗址，每一件文物，都展现着中华文明的多元与包容，赓续着连绵不断的黄河故事。(记者 张羲轮 郝振青)①