“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动采风团走进洛阳
来源: 洛阳网 2025.09.21 18:23
　　9月20日，“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动采风团走进洛阳，先后探访黄河小浪底水利枢纽、汉魏洛阳故城遗址博物馆、龙门古街与龙门石窟，深入解读这座千年古都与黄河相依的厚重历史与安澜新篇。

　　黄河小浪底水利枢纽地处黄河中游最后一道峡谷的出口，犹如一把“治水密钥”。历经二十余年的探索与实践，通过调水调沙有效调控泥沙，并借助数字孪生等智慧化手段守护黄河安澜。

　　当天上午，采风团抵达小浪底调水调沙现场。只见大坝孔洞中奔涌出三条磅礴的“黄龙”，携大量泥沙滔滔东去，激起数米高的浪花，声势浩大。

　　“第一次现场观看，非常壮观！”华山网记者邓波说，通过本次采访，他深切感受到科技赋能让传统水利工程焕发智慧生机，防洪、发电等功能更加高效有力。

　　从都城之“中”到文明之“融”，今年新开放的汉魏洛阳故城遗址博物馆，不仅是一座历史陈列馆，更是解读黄河文化的“密码本”。站在博物馆平台上远眺，黄河虽隐没于地平线之外，但其孕育的文明力量却凝结于一砖一瓦、一俑一字之间。

　　在讲解员的引导下，采风团成员参观了博物馆展厅与文创商店，通过文物和创意产品深入了解汉魏时期的灿烂文化与辉煌成就。河南工业大学的巴基斯坦籍留学生贾瓦德·塔里克表示：“中国古代将洛阳视为天下之中，在此建都，所形成的理念与制度如文明种子，在黄河流域生根发芽，最终长成荫蔽华夏的参天大树。”

　　“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉。”在龙门石窟，采风团重点考察了宾阳三洞、奉先寺等区域的开凿历史，通过石窟造像感受自北魏至盛唐的艺术接力，探寻多元文化交流融合的轨迹，体会中华民族开放包容的文化基因。

　　“龙门石窟保存了大量宗教、艺术等方面的珍稀遗产，反映了古代中国政治与文化的发展高度，众多石刻艺术品是中华文化与域外文明交汇融合的珍贵见证。”四川新闻网记者任俊豪说。

　　在龙门古街，古朴的建筑与现代商业业态相映成趣，吸引采风团驻足。在一家文创店中，郑州大学俄罗斯籍留学生Valery对永宁寺塔造型的冰箱贴表现出浓厚兴趣。得知该塔曾是世界上最高的建筑，后不幸毁于火灾，她表示：“如今能通过文创产品重新认识这座伟大建筑，非常有意义。”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
