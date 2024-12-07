补贴15万元！洛阳将对住宅老旧电梯进行设备更新

21日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市将对使用15年以上的住宅老旧电梯进行设备更新，并给予每台15万元的定额补助。

随着使用年限增长，老旧电梯故障频发、安全隐患突出已成为许多居民小区面临的普遍难题。“本次更新行动主要面向我市投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、群众更新意愿强烈的住宅电梯，重点支持更新使用15年以上的住宅老旧电梯。”洛阳市住建局相关负责人介绍，需要注意的是，本次补助专门针对“更新”项目，不包括改造和大修，且每台电梯更新总投资需超过15万元。

在实施过程中，单元居民代表、小区业主委员会、物业公司或社区均可作为实施主体，牵头推进电梯更新工作。实施主体需要在广泛征求居民意见的基础上，委托施工企业制定详细的项目实施方案。方案内容需要涵盖旧梯拆除、新梯安装、房屋安全评估、施工安全措施、业主出行保障、资金筹措、交付使用和后期维保等各个环节。

在资金筹措方面，除了超长期特别国债的支持外，更新电梯产生的资金缺口还可通过多个渠道解决。政策明确，电梯折旧费用应优先用于补充更新费用，剩余部分可申请使用房屋专项维修资金、住房公积金，也可以通过业主自筹、公共收益等途径补齐。

“此外，更新后的电梯将全部加装智慧电梯系统，有效提升电梯安全性能和智能化管理水平。”洛阳市住建局相关负责人表示，下一步，将积极推动相关政策落实落细，解决群众关切的老旧电梯故障频发、安全隐患突出等问题，切实提升居民生活品质。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）