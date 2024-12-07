新一轮降雨即将抵达 洛阳这些地区注意防范地质灾害

9月21日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，21日20时至22日20时，洛阳8个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大，须注意防范。

9月21日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，21日20时至22日20时，洛阳8个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大，须注意防范。 9月21日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，21日20时至22日20时，洛阳8个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大，须注意防范。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：孟津区、洛龙区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(8个县区、64个乡镇/街道) 1、孟津区：小浪底镇、河图街道、河源街道、白鹤镇、常袋镇、横水镇 2、洛龙区：辛店街道 3、新安县：石井镇、北冶镇、青要山镇 4、栾川县：白土镇、耕莘街道、狮子庙镇、秋扒乡、叫河镇、石庙乡、冷水镇、潭头镇、陶湾镇、赤土店镇 5、嵩县：闫庄镇、黄庄乡、大坪乡、纸房镇、何村镇、大章镇、旧县镇、陆浑镇、德亭镇、城关镇 6、汝阳县：靳村乡、十八盘乡、柏树乡、刘店镇、三屯镇、小店镇、上店镇、王坪乡、城关镇 7、宜阳县：花果山乡、赵保镇、上观乡、锦屏镇、兴宜街道、莲庄镇、张坞镇 8、洛宁县：陈吴乡、景阳镇、底张乡、小界乡、城郊乡、长水镇、故县镇、马店镇、东宋镇、兴华镇、河底镇、罗岭乡、下峪镇、上戈镇、王范回族镇、涧口乡、永宁街道 洛阳市自然资源和规划局表示，各县区将严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，持续开展地质灾害隐患排查，加强会商研判，及时发布预警信息，并发送至防灾责任人、群测群防员及受威胁群众，全力守护人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）