新一轮降雨即将抵达 洛阳这些地区注意防范地质灾害
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.21 17:22
　　9月21日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，21日20时至22日20时，洛阳8个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大，须注意防范。

　　镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：孟津区、洛龙区、新安县、栾川县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(8个县区、64个乡镇/街道)

　　1、孟津区：小浪底镇、河图街道、河源街道、白鹤镇、常袋镇、横水镇

　　2、洛龙区：辛店街道

　　3、新安县：石井镇、北冶镇、青要山镇

　　4、栾川县：白土镇、耕莘街道、狮子庙镇、秋扒乡、叫河镇、石庙乡、冷水镇、潭头镇、陶湾镇、赤土店镇

　　5、嵩县：闫庄镇、黄庄乡、大坪乡、纸房镇、何村镇、大章镇、旧县镇、陆浑镇、德亭镇、城关镇

　　6、汝阳县：靳村乡、十八盘乡、柏树乡、刘店镇、三屯镇、小店镇、上店镇、王坪乡、城关镇

　　7、宜阳县：花果山乡、赵保镇、上观乡、锦屏镇、兴宜街道、莲庄镇、张坞镇

　　8、洛宁县：陈吴乡、景阳镇、底张乡、小界乡、城郊乡、长水镇、故县镇、马店镇、东宋镇、兴华镇、河底镇、罗岭乡、下峪镇、上戈镇、王范回族镇、涧口乡、永宁街道

　　洛阳市自然资源和规划局表示，各县区将严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，持续开展地质灾害隐患排查，加强会商研判，及时发布预警信息，并发送至防灾责任人、群测群防员及受威胁群众，全力守护人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
