东道主勇夺四项第一！洛阳十五运会匹克球比赛鸣金

作为一项年轻的体育运动，匹克球强度适中，能有效锻炼心肺功能，增强肌肉力量，提高协调性、平衡感和反应速度，适合各个年龄段群体。 本次比赛，展现了匹克球项目低门槛、高趣味、强社交和适中的竞技性等独特优势，为选手提供了检验训练成果、挑战自我、追求卓越的平台。洛阳市体育局有关负责人表示，未来，洛阳将持续举办匹克球基层赛事和高水平专业赛事，推动洛阳匹克球运动蓬勃发展。 【洛阳十五运会匹克球比赛成绩】 （青年组男子双打） 第一名 伊川县 刘明航 姜亦恒 第二名 洛龙区 张寒博 张远恒 第三名 新安县 李 虎 韩晓波 （青年组女子双打） 第一名 新安县 任亚琴 袁 澜 第二名 新安县 索慧霞 田 娜 第三名 孟津区 王晓晶 井亚文 （青年组混合双打） 第一名 新安县 介 棚 袁 澜 第二名 新安县 田 娜 胡小斌 第三名 孟津区 乔晋争 井亚文 （常青组男子双打） 第一名 新安县 王延涛 马小发 第二名 孟津区 蔡晓华 王灿利 第三名 涧西区 贾敬献 郭晓辉 （常青组女子双打） 第一名 涧西区 李 艳 罗敏琪 第二名 新安县 陈金卉 高素红 第三名 西工区 王红岩 曹艳秋 （常青组混合双打） 第一名 涧西区 郭晓辉 徐 娟 第二名 新安县 王延涛 高素红 第三名 新安县 王西民 卢小丽 （混合团队赛） 一等奖 新安县（第一名） 二等级 涧西区（第二名） 三等奖 孟津区（第三名） 优秀奖 西工区 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）