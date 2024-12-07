洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
东道主勇夺四项第一！洛阳十五运会匹克球比赛鸣金
洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.21 17:25
　　9月20日，在新安县西苑小学，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会匹克球比赛落下帷幕，东道主新安县队在比赛中表现抢眼，获得4项第一、4项第二、2项第三的佳绩。

　　作为一项年轻的体育运动，匹克球强度适中，能有效锻炼心肺功能，增强肌肉力量，提高协调性、平衡感和反应速度，适合各个年龄段群体。

　　本次比赛，展现了匹克球项目低门槛、高趣味、强社交和适中的竞技性等独特优势，为选手提供了检验训练成果、挑战自我、追求卓越的平台。洛阳市体育局有关负责人表示，未来，洛阳将持续举办匹克球基层赛事和高水平专业赛事，推动洛阳匹克球运动蓬勃发展。

　　【洛阳十五运会匹克球比赛成绩】

　　（青年组男子双打）

　　第一名 伊川县 刘明航 姜亦恒

　　第二名 洛龙区 张寒博 张远恒

　　第三名 新安县 李 虎 韩晓波

　　（青年组女子双打）

　　第一名 新安县 任亚琴 袁 澜

　　第二名 新安县 索慧霞 田 娜

　　第三名 孟津区 王晓晶 井亚文

　　（青年组混合双打）

　　第一名 新安县 介 棚 袁 澜

　　第二名 新安县 田 娜 胡小斌

　　第三名 孟津区 乔晋争 井亚文

　　（常青组男子双打）

　　第一名 新安县 王延涛 马小发

　　第二名 孟津区 蔡晓华 王灿利

　　第三名 涧西区 贾敬献 郭晓辉

　　（常青组女子双打）

　　第一名 涧西区 李 艳 罗敏琪

　　第二名 新安县 陈金卉 高素红

　　第三名 西工区 王红岩 曹艳秋

　　（常青组混合双打）

　　第一名 涧西区 郭晓辉 徐 娟

　　第二名 新安县 王延涛 高素红

　　第三名 新安县 王西民 卢小丽

　　（混合团队赛）

　　一等奖 新安县（第一名）

　　二等级 涧西区（第二名）

　　三等奖 孟津区（第三名）

　　优秀奖 西工区

　　（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
    洛阳妇幼惠民"礼包"暖心上线 持续为市民健康"加码"
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
