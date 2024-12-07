秋风起“鼻”先知！洛阳疾控支招“鼻炎党换季指南”

进入9月，气温忽高忽低，呼吸不畅、泪眼婆娑、全身瘙痒等症状让不少鼻炎患者备受困扰。为何秋季成为鼻炎高发期？普通人尤其是鼻炎人群该如何科学应对？洛阳市疾控中心相关负责人近日针对秋季鼻炎防治给出了专业建议。

“秋季鼻炎高发，与季节特有的四大‘过敏杀手’密切相关。”该负责人介绍，首先是环境气温的波动，夏秋交替时节气温忽高忽低，空气湿度变化大，易刺激鼻 腔黏膜；其次是花粉浓度攀升，秋季植物集中开花传粉，空气中花粉含量达到高峰；再者，夏季大量繁殖的尘螨进入活跃期，其排泄物属于强过敏原；最后，潮湿角 落滋生的霉菌随风扩散，也会引发过敏反应。该负责人解释，鼻炎是病毒、细菌、变应原、各种理化因子以及某些全身性疾病引起的鼻腔黏膜炎症，部分人群症状会 随季节变化减轻或消失，但也有患者常年受其困扰。

鼻炎患者的典型表现有哪些？该负责人指出，多数患者会出现鼻塞、流涕、打喷嚏 等症状，且运动后鼻塞症状减轻，夜间则会加重，同时伴有鼻腔黏膜充血肿胀，这些症状严重影响正常工作和生活。值得注意的是，不少人容易将鼻炎与感冒混淆。 该负责人强调，二者可通过核心症状和病程区分：鼻炎以鼻痒、频繁喷嚏、清水样鼻涕、鼻塞为主，症状持续两周以上且无发热；感冒则常伴随发热和全身酸痛，病 程一般在一周左右。

针对鼻炎患者的日常护理，该负责人推荐了三种简单易行的改善方法：一是冷水洗脸，准备一盆冷水，深憋一口气后将鼻子 浸入其中5秒钟，循环3次左右，冷水能促使鼻子周围血管收缩，帮助缓解鼻塞；二是清洗鼻腔，用盐水灌入鼻腔3-5次，可达到清洁鼻腔、滋润鼻腔黏膜的效 果；三是动手揉搓，用拇指和食指掐住鼻梁上下揉搓，或按压迎香穴、足三里穴，能改善鼻黏膜血液循环，缓解不适。同时，该负责人还提出“避、护、调、查、 治”五字诀，助力普通人群安稳度秋：

“避”即远离已知或可疑过敏原，外出戴口罩、眼镜，必要时穿长袖、戴帽子，回家及时换洗衣物，定期清洗空调滤网，保持室内干燥通风；

“护”是呵护鼻腔黏膜这道屏障，室内使用加湿器，避免空调直吹鼻腔，不挖鼻、不用力擦鼻，鼻塞时遵医嘱规范用药；

“调”需养成良好生活习惯，饮食上少吃辛辣刺激、生冷食物以及海鲜、芒果等易过敏食物；

“查”指若症状持续，及时到耳鼻喉科进行过敏原检测，明确病因针对性治疗；

“治”则要求确诊后遵医嘱规范治疗，慢性鼻炎患者避免滥用抗生素，因鼻炎多数并非细菌感染；过敏性鼻炎患者可使用抗过敏药物，但需注意用量和频次，避免 长期依赖，部分口服药可能引起嗜睡，鼻用激素可能导致鼻腔干燥，均需关注使用频率。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼杨 ）