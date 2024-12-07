洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

秋风起“鼻”先知！洛阳疾控支招“鼻炎党换季指南”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.21 16:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　进入9月，气温忽高忽低，呼吸不畅、泪眼婆娑、全身瘙痒等症状让不少鼻炎患者备受困扰。为何秋季成为鼻炎高发期？普通人尤其是鼻炎人群该如何科学应对？洛阳市疾控中心相关负责人近日针对秋季鼻炎防治给出了专业建议。

　 　“秋季鼻炎高发，与季节特有的四大‘过敏杀手’密切相关。”该负责人介绍，首先是环境气温的波动，夏秋交替时节气温忽高忽低，空气湿度变化大，易刺激鼻 腔黏膜；其次是花粉浓度攀升，秋季植物集中开花传粉，空气中花粉含量达到高峰；再者，夏季大量繁殖的尘螨进入活跃期，其排泄物属于强过敏原；最后，潮湿角 落滋生的霉菌随风扩散，也会引发过敏反应。该负责人解释，鼻炎是病毒、细菌、变应原、各种理化因子以及某些全身性疾病引起的鼻腔黏膜炎症，部分人群症状会 随季节变化减轻或消失，但也有患者常年受其困扰。

　　鼻炎患者的典型表现有哪些？该负责人指出，多数患者会出现鼻塞、流涕、打喷嚏 等症状，且运动后鼻塞症状减轻，夜间则会加重，同时伴有鼻腔黏膜充血肿胀，这些症状严重影响正常工作和生活。值得注意的是，不少人容易将鼻炎与感冒混淆。 该负责人强调，二者可通过核心症状和病程区分：鼻炎以鼻痒、频繁喷嚏、清水样鼻涕、鼻塞为主，症状持续两周以上且无发热；感冒则常伴随发热和全身酸痛，病 程一般在一周左右。

　　针对鼻炎患者的日常护理，该负责人推荐了三种简单易行的改善方法：一是冷水洗脸，准备一盆冷水，深憋一口气后将鼻子 浸入其中5秒钟，循环3次左右，冷水能促使鼻子周围血管收缩，帮助缓解鼻塞；二是清洗鼻腔，用盐水灌入鼻腔3-5次，可达到清洁鼻腔、滋润鼻腔黏膜的效 果；三是动手揉搓，用拇指和食指掐住鼻梁上下揉搓，或按压迎香穴、足三里穴，能改善鼻黏膜血液循环，缓解不适。同时，该负责人还提出“避、护、调、查、 治”五字诀，助力普通人群安稳度秋：

　　“避”即远离已知或可疑过敏原，外出戴口罩、眼镜，必要时穿长袖、戴帽子，回家及时换洗衣物，定期清洗空调滤网，保持室内干燥通风；

　　“护”是呵护鼻腔黏膜这道屏障，室内使用加湿器，避免空调直吹鼻腔，不挖鼻、不用力擦鼻，鼻塞时遵医嘱规范用药；

　　“调”需养成良好生活习惯，饮食上少吃辛辣刺激、生冷食物以及海鲜、芒果等易过敏食物；

　　“查”指若症状持续，及时到耳鼻喉科进行过敏原检测，明确病因针对性治疗；

　 　“治”则要求确诊后遵医嘱规范治疗，慢性鼻炎患者避免滥用抗生素，因鼻炎多数并非细菌感染；过敏性鼻炎患者可使用抗过敏药物，但需注意用量和频次，避免 长期依赖，部分口服药可能引起嗜睡，鼻用激素可能导致鼻腔干燥，均需关注使用频率。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼杨 ）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 济新高速黄河大桥项目进入收尾阶...
  • 关于2025年国庆节中秋节放假安排...
  • 故县水库灌区工程建设按下加速键
  • 9月22日起，洛阳19路公交线路优化...
  • 洛阳这场雨有多大？两个监测点位...
  • 木桶、手册、歌词……洛阳职业技...
  • 洛阳市委理论学习中心组举行集体学习
  • 洛阳会执行小学午休课桌椅新国标...
  • 洛平：“抢人大战”实质是创新生...
  • 新伊大街信号灯何时能恢复正常？...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳市第十五届运...
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    洛阳头条
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605