洛阳十五运会乒乓球赛落幕

经过两天的激烈争夺，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球赛圆满落幕。在最后一个组别——市直机关组的争夺中，洛阳日报社代表队获得4个一等奖、6个二等奖，创历史最佳成绩。

两天来，24支代表队的166名选手共进行了358场较量。洛阳日报社代表队在比赛中发挥敢打敢拼的作风，在混合团体赛中闯入决赛，获得一等奖；在110名选手参加的男子单打比赛中，刘成武勇夺一等奖；在50名选手参加的女子单打比赛中，赵凤兰、张广英获得一等奖。

本届市运会乒乓球赛，市直机关组参赛人数虽然不是最多，却也产生许多难忘的瞬间。

【镜头一：夫妻对垒】参赛选手马军和童方在生活中是一对“乒乓伉俪”，在以往的市级比赛中，都为各自单位争取了诸多荣誉。本届市运会八进四的关键名次争夺战中，两位平时相敬如宾的夫妻，在赛场上狭路相逢，均全力以赴、毫不手软，让观众连连喝彩。

【镜头二：克服突发情况】 19日首个比赛日，选手刘成武驾车从市区赶往新安县赛场。途中，车辆突发故障抛锚，他在雨中十分焦急。出于对乒乓球运动的热爱，更是出于集体荣誉感和责任感，他没有放弃比赛，连忙联系车辆赶赴赛场，终于在开赛前2分钟抵达场馆，有惊无险赢下比赛。

【镜头三：裁判蹲着吃快餐】本届市运会决赛阶段赛程紧任务重，为按时完成比赛任务，保证后期项目顺利开赛，20日的团体赛取消了中午休息，采用队伍轮番上场，裁判员交替吃饭的方式。为了节省时间，裁判员及工作人员蹲在路边简单扒拉几口快餐，喝几口水，就匆匆赶回赛场，保质保量圆满完成执裁和赛事组织工作。

【市直机关组混合团体一等奖获奖代表队】

洛阳市税务局（朱杰 贾浏晖 孔丽红 胡文琪）

洛阳日报社（刘成武 徐翔 张广英 赵凤兰）

洛阳市人力资源和社会保障局（秦龙才 杨素改 汪银峰 李建玲 郭峰）

洛阳市公安局（张督凡 张敬国 童方 王红 姜根雷 徐庆庆）

（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）