新一轮降雨来了 洛阳市防办发布防范通知

20日夜至23日，洛阳又迎来新一轮降雨。20日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布防范通知。 20日夜至23日，洛阳又迎来新一轮降雨。20日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布防范通知。 据气象部门预报，本轮降雨过程累计降水量40到70毫米，山区个别乡镇可达100毫米以上，最大小时雨强10到20毫米。 9月以来，洛阳市已连续出现多次强降水过程，9月1日至19日，全市平均降水量200.9毫米，较常年同期偏多237.1%，比去年同期偏多769.7%。 洛阳市防办提出，各级各有关部门要提高思想认识，保持高度警惕，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，尤其是地质条件脆弱地区更要严密巡查排险，严防持续阴雨天气可能引发的地质灾害以及局地短时强降雨引发的山洪、崩塌、滑坡、泥石流、农田渍涝和城乡内涝等灾害风险。 科学监测预警研判。要密切关注天气变化，加密气象信息短临预报预警频次，精准发布监测预警信息。要加强气象、自然资源、水利、应急、城市管理、住建、交通、文旅等多部门联合会商研判，紧盯秋雨持续时间长、面积大、浸润度高、渗透力强、容易引发地质灾害和山洪等特点规律，科学研判分析，针对性提出防范应对建议和措施。 突出重点部位防范。要紧盯辖区、行业重点部位严格落实防范责任。要按照“隐患点+风险区”双控要求，紧盯已知地质灾害隐患点，加大对隐患点之外地质灾害风险区内的居民点、危房险窑、施工工地、桥梁、隧道、涵洞、交通干线沿线、景区、学校、养老院等的排查检查力度，严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度。要指导做好田间管理工作，及时疏通沟渠、排除积水，要对设施农业提前做好防风加固、排水准备和农田渍涝防范等工作。 提前做好转移避险。要把提前转移避险作为避免人员伤亡的最有效措施，严格按照转移避险“四个一律”要求，坚决果断组织危险区群众提前转移避险；要特别关注老弱病残、留守儿童等特殊群体以及游客、施工工地人员等流动人员，确保应转尽转、不漏一人。 严格值班值守和信息报送。要严格落实24小时领导带班和防汛值班制度，严肃值班纪律、认真履职尽责，做好信息收集和报送工作，遇有重大险情、灾情要第一时间报送，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）