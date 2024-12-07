最新！河南社保缴费基数调整

9月19日，河南省人力资源和社会保障厅网站发布通知，公布2025年度社会保险缴费基数上下限标准。
自2025年7月1日起，全省社会保险(含基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险)缴费基数以6385元/月确定个人缴费基数上下限，缴费基数下限为3831元(60%)，缴费基数上限为19155元(300%)。
因2025年度缴费基数上下限标准调整产生的社会保险费差额，参保单位和参保个人应在2025年12月底前完成差额补缴，期间免收滞纳金。⑥
