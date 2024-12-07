洛阳公交“明星”车长石亚杰：10米车厢传递古都温度

17日，2025年河南省五一劳动奖表彰大会在省人民会堂隆重召开，洛阳市公共交通集团有限公司一分公司车长石亚杰被表彰为先进个人。

石亚杰是一名“老公交”，21年前开始手握方向盘穿梭在洛阳的大街小巷。之后，他进入洛阳市公交集团一分公司，并于几年前成了文旅专线的驾驶员。去年，公司开通了从白马寺到龙门石窟的“神都游”七号线，石亚杰随之调岗到这条线路。

“这条线路的站点全部是景区，单程一个小时左右。”石亚杰说，“神都游”七号线是一条纯旅游线路，只在十几个景区间往来，乘客大多是外地游客。

石亚杰刚接手这条线路时，正值洛阳汉服兴起，于是他自编了一套欢迎词，在车厢里热情问候来自全国的“王子”“公主”，向大家详细介绍洛阳的历史文化和风土人情。当时，有网友拍下了这一幕并发到网上，一下子让石亚杰和“神都游”七号线火了起来，不少网友表示“来洛阳没坐过他的车等于白来”。从那时候起，经常有人通过网络向石亚杰“约车”，曾有山东的游客慕名来体验，称这条线路是“移动的4A级景区”。

对石亚杰来说，“到洛阳一定坐您的车”是他最熟悉的网络留言、私信。更令他感动的是，不少游客还与他温馨互动。

“师傅，感谢你的热情服务，这是我制作的手串，送给你。”今年暑假，一位游客到站后将一串精致的手串送给石亚杰。石亚杰很惊喜，当即回赠了一个写着“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”的书签。

今年牡丹文化节期间，湖南省岳阳市的一位游客特意来洛体验该线路，石亚杰除了热情服务，还推荐了洛阳的美食及特产。回家以后，这位游客专门给石亚杰邮寄了当地的土特产表达谢意。

除了热情的服务，石亚杰还在公交车上准备了不少便民物品，这让游客们大呼贴心。

“没有想到公交车上还有针线盒，太贴心了。”前两天，在“神都游”7号线公交车上，一位哈尔滨女游客的手提包带断了，正发愁时，石亚杰给她送来了针线盒。

“公交车是洛阳的窗口，我愿意在这10米车厢里做好家乡的宣传员、游客的服务员。”石亚杰说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）