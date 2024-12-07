洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市政法领导干部深入贯彻中央八项规定精神全面履职勇于担当专题研讨班举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.20 08:55
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　18日至昨日，全市政法领导干部深入贯彻中央八项规定精神全面履职勇于担当专题研讨班举办，深入贯彻落实全国、全省政法领导干部专题研讨班精神和市委部署要求，推动全市政法干警全面履职、勇于担当，进一步提升政法工作水平，有力有效服务全市高质量发展、高效能治理。市委副书记、政法委书记王森出席开班仪式并讲话。

　　王森指出，要深刻认识履职担当的重要意义，坚持党对政法工作的绝对领导，对党中央的号令做到闻令而动、听令而行，守土有责、守土负责、守土尽责，坚决维护全市政治安全和社会大局稳定。要聚焦履职担当的突出问题，着眼于人、着眼于事，一步一个脚印解决到位，努力打造一支忠诚干净担当的政法铁军。要强化理论武装，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于政法工作的重要论述，全覆盖、反复学，努力把学习成果转化为强思想、解难题、破瓶颈的真招实招。要坚持领导带头，各级领导干部要以身作则、以上率下，把履职担当体现到忠诚履职的每件事上、每项工作上。要加强激励约束，在选人用人、职级晋升、表彰激励中树立履职担当鲜明导向，严格落实办案质量终身负责、错案责任倒查制度，对违法违纪行为“零容忍”，持续营造有利于履职担当的良好氛围，为加快推进现代化洛阳建设贡献政法力量。

　　市领导楚国剑、徐哲、封勇等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 济新高速黄河大桥项目进入收尾阶...
  • 关于2025年国庆节中秋节放假安排...
  • 故县水库灌区工程建设按下加速键
  • 9月22日起，洛阳19路公交线路优化...
  • 洛阳这场雨有多大？两个监测点位...
  • 木桶、手册、歌词……洛阳职业技...
  • 洛阳市委理论学习中心组举行集体学习
  • 洛阳会执行小学午休课桌椅新国标...
  • 洛平：“抢人大战”实质是创新生...
  • 新伊大街信号灯何时能恢复正常？...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳市第十五届运...
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    洛阳头条
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605