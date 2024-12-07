18日至昨日，全市政法领导干部深入贯彻中央八项规定精神全面履职勇于担当专题研讨班举办，深入贯彻落实全国、全省政法领导干部专题研讨班精神和市委部署要求，推动全市政法干警全面履职、勇于担当，进一步提升政法工作水平，有力有效服务全市高质量发展、高效能治理。市委副书记、政法委书记王森出席开班仪式并讲话。

18日至昨日，全市政法领导干部深入贯彻中央八项规定精神全面履职勇于担当专题研讨班举办，深入贯彻落实全国、全省政法领导干部专题研讨班精神和市委部署要求，推动全市政法干警全面履职、勇于担当，进一步提升政法工作水平，有力有效服务全市高质量发展、高效能治理。市委副书记、政法委书记王森出席开班仪式并讲话。

王森指出，要深刻认识履职担当的重要意义，坚持党对政法工作的绝对领导，对党中央的号令做到闻令而动、听令而行，守土有责、守土负责、守土尽责，坚决维护全市政治安全和社会大局稳定。要聚焦履职担当的突出问题，着眼于人、着眼于事，一步一个脚印解决到位，努力打造一支忠诚干净担当的政法铁军。要强化理论武装，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于政法工作的重要论述，全覆盖、反复学，努力把学习成果转化为强思想、解难题、破瓶颈的真招实招。要坚持领导带头，各级领导干部要以身作则、以上率下，把履职担当体现到忠诚履职的每件事上、每项工作上。要加强激励约束，在选人用人、职级晋升、表彰激励中树立履职担当鲜明导向，严格落实办案质量终身负责、错案责任倒查制度，对违法违纪行为“零容忍”，持续营造有利于履职担当的良好氛围，为加快推进现代化洛阳建设贡献政法力量。

市领导楚国剑、徐哲、封勇等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)