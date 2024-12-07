市智能家居产业园加速“三新”蝶变

一边是吊臂舒展、设备进驻，栋栋标准化厂房接连落地；一边是机器轰鸣，车辆穿梭，款款高端钢制家具驶向全球。连日来，市智能家居产业园建设生产双向发力，处处新风满面，通过持续为企业集中、集约、集聚发展提供平台支撑，擘画我市加速壮大百亿级钢制家具产业的美好明天。

新扩容——项目多期同步推进。

切割机精准作业、折弯机有序轧制、机械臂高效运转……河南炎恩家具制造有限公司当下产销两旺，物流“爆仓”已成常态。这家在产业园内率先投产的企业日均快递量超千件，正加速形成年产100万件高端金属家具产能。

炎恩公司的蓬勃发展，是市智能家居产业园快速建设的一个缩影。该项目在一期项目进驻9家企业的基础上，围绕二期项目建设引进3家龙头企业，并通过当下火热推进三、四、五期建设，迈出扩容发展的积极步伐。

随着日前洛阳花都家具集团正式投产，园区二期项目进驻的3家龙头企业已全面进入生产阶段。与此同时，占地502亩的三期项目，已确定合丰等5家企业进驻，预计于今年年底建成投用；四期项目已完成78亩的工业加科研用地、95亩工业用地报批工作；再加上正谋划推进的五期项目，多期项目加速联动，一个有序配套、融合智慧零碳生产与跨境电商等功能的产业新高地正冉冉升起。

新技术——“软硬兼施”迭代生产。

智能生产，在当下的市智能家居产业园已随处可见。

有升级后的效率提升。车间宽敞明亮，在机械臂、数控冲床和智能料库联合作业下，当下的合丰优品家具有限公司“人烟稀少”。员工只需编程操作就能完成配货、下料、冲床等流水线作业，实现24小时“原料不停，生产不停”。

有综合迭代的积极探索。在花都集团，作为智能生产标配的黄色栅栏分隔出各个工作区，AGV小车和数字大屏蓄势待发，即将上演智能生产的“新画面”。

“在引入各种智能制造硬件设施的基础上，我们通过与业内龙头公司合作，已成功研发相关软件系统，将打造国内首个完全适用于钢制家具制造的智能生产工厂。”花都集团厂长朱星星自豪地表示。

在伊滨区庞村镇党委书记王丹看来，进入园区，企业并非从简陋厂房到精细厂房的简单搬迁，而是在进行厂房建设的过程中，完成生产工艺、产品质量和研发水平的全新迭代。随着多项绿色化、智能化升级工作持续推进，一块钢板的“升级之旅”将在这里开启。

新业态——从“龙头独美”到融通发展。

市智能家居产业园自2023年开始规划建设以来，通过前两期项目实施，目前已实现龙头企业蓬勃发展。

按照设定，该园区在建设标准化厂房，实施智能化、绿色化、高端化改造的同时，正通过建设共享研发平台、智能检测中心、物流配送枢纽等公共服务设施，引导企业从单打独斗转向抱团升级，实现大中小企业融通发展。

“我们已在三期项目建设中，重点设置了共享厂房、共享车间等，并有意在后续建设中吸引更多中小企业形成配套，加速产业发展。”王丹表示。

根据规划，市智能家居产业园下一步将重点培育智能办公、智慧家具、全屋定制等新兴领域家具企业，加快向家居化、智能化、绿色化转型升级，依托更多领域的“蝶变”，不断提升洛阳钢制家具产业品牌影响力和核心竞争力，以全新的产业链、集群化发展的姿态，书写传统产业转型升级新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含 文/图）