昨日，庆祝洛阳市政协成立70周年座谈会举行，传达学习习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，以及省委、市委政协工作会议精神，开展座谈交流，为推进现代化洛阳建设更好汇聚智慧和力量。

市政协主席孙延文主持会议并讲话。市委常委、统战部部长、市政协党组副书记韩治群，市政协副主席张汉智、程相朝、宗玉红、王燕飞、王淑霞、赵振峰、夏许峰及部分往届市政协领导出席会议。

1955年9月，政协洛阳市委员会举行第一届第一次会议，标志着人民政协制度在洛阳正式确立。70年来，市政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，书写了浓墨重彩的历史篇章。

会上，与会人员围绕“团结民主七十载，凝心聚力谱新篇”主题进行交流座谈。

孙延文强调，全市政协系统要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”和“三项重点工作”，把履职答卷写得更加出彩，推动政协工作再上新台阶。要在强化思想政治引领上更有作为，把思想政治工作贯穿政协组织和政协委员履职的各方面全过程，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要在服务全市中心大局上更有作为，深化对重大问题的研究，把握重大趋势性变化，多建睿智之言、多献务实之策。要在广泛凝聚思想共识上更有作为，教育引导各党派团体和各族各界人士自觉接受党的主张、落实党的决策部署，协助党委政府做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。要在提升协商议政质量上更有作为，不断扩大协商的参与面和覆盖度，注重协商成果转化运用，在助推现代化洛阳建设上彰显新作为。

我市各民主党派、工商联相关负责人，部分县区政协主席，省、市政协委员，往届政协委员和智库专家代表等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)