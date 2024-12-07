洛平：有全链条便利，才有入境游红利

日前召开的十二届市委全面深化改革委员会第二十三次会议明确指出，要抓住用好240小时过境免签政策机遇，全链条提升洛阳入境游便利化服务水平。这一部署不仅是促进文旅消费的务实之举，更是洛阳融入开放发展大局、展现文化自信的应有之义，必将促进我们加快打造世界级文化旅游城市，让洛阳与世界更加紧密“链接”。

体验好不好，便利最重要。随着入境游利好政策不断推出，入境游热度持续提升，这也为国际游客走进洛阳打开了一扇新的大门。然而，政策的红利，唯有通过交通、景区、支付、服务等全流程无缝衔接，才能真正得以释放。入境游客来到洛阳，不应在“落地难、出行慢、购票烦、支付不便”中留下遗憾，而要在“通达顺、游览畅、消费快、体验优”中收获惊喜。作为中华文明的重要发祥地、“一带一路”重要节点城市，洛阳要在高水平开放中展现城市形象，就必须把每一个环节都打磨到位、把每一处细节都做到极致，以入境游便利化服务水平不断提升，吸引更多国际游客来到洛阳、读懂河南、感知中国。

这些年，洛阳通过一系列便利化服务为入境游客敞开“开放之窗”。从优化出入境保障机制、营造舒适便捷环境、丰富文旅商贸消费体验、深化国际人文经贸合作等方面改善“硬支撑”、优化“软服务”；在重点点位安装外卡POS机175个，增加兑换点8个，外卡POS机覆盖率超80%，更新外文标识牌300余个；举办境外旅行商踩线活动，邀请法国、澳大利亚等地数十位旅行商来洛体验，一同探索定制入境游产品和线路；在今年6月举行的“2025微博旅游之夜”盛典上，获得“2024年度微博最具国际影响力入境游城市”等荣誉……可以说，全链条便利正让洛阳“圈粉”全世界。

便利化不是一环之功，而是全链的整体效能。不可忽视的是，当前洛阳入境游仍有部分不便之处亟待改善，需要我们持续加强城市间的文旅合作，推出更多优质入境游线路和服务，完善景点景区国际化标识体系，优化购票预约流程，以通达、游览、支付等便利化水平的持续跃升，不断提升洛阳古都城市的国际知名度和美誉度，让古都洛阳以更加开放自信的姿态“链接”世界舞台。（洛平）