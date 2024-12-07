洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：有全链条便利，才有入境游红利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.09.20 08:44
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前召开的十二届市委全面深化改革委员会第二十三次会议明确指出，要抓住用好240小时过境免签政策机遇，全链条提升洛阳入境游便利化服务水平。这一部署不仅是促进文旅消费的务实之举，更是洛阳融入开放发展大局、展现文化自信的应有之义，必将促进我们加快打造世界级文化旅游城市，让洛阳与世界更加紧密“链接”。

　　体验好不好，便利最重要。随着入境游利好政策不断推出，入境游热度持续提升，这也为国际游客走进洛阳打开了一扇新的大门。然而，政策的红利，唯有通过交通、景区、支付、服务等全流程无缝衔接，才能真正得以释放。入境游客来到洛阳，不应在“落地难、出行慢、购票烦、支付不便”中留下遗憾，而要在“通达顺、游览畅、消费快、体验优”中收获惊喜。作为中华文明的重要发祥地、“一带一路”重要节点城市，洛阳要在高水平开放中展现城市形象，就必须把每一个环节都打磨到位、把每一处细节都做到极致，以入境游便利化服务水平不断提升，吸引更多国际游客来到洛阳、读懂河南、感知中国。

　　这些年，洛阳通过一系列便利化服务为入境游客敞开“开放之窗”。从优化出入境保障机制、营造舒适便捷环境、丰富文旅商贸消费体验、深化国际人文经贸合作等方面改善“硬支撑”、优化“软服务”；在重点点位安装外卡POS机175个，增加兑换点8个，外卡POS机覆盖率超80%，更新外文标识牌300余个；举办境外旅行商踩线活动，邀请法国、澳大利亚等地数十位旅行商来洛体验，一同探索定制入境游产品和线路；在今年6月举行的“2025微博旅游之夜”盛典上，获得“2024年度微博最具国际影响力入境游城市”等荣誉……可以说，全链条便利正让洛阳“圈粉”全世界。

　　便利化不是一环之功，而是全链的整体效能。不可忽视的是，当前洛阳入境游仍有部分不便之处亟待改善，需要我们持续加强城市间的文旅合作，推出更多优质入境游线路和服务，完善景点景区国际化标识体系，优化购票预约流程，以通达、游览、支付等便利化水平的持续跃升，不断提升洛阳古都城市的国际知名度和美誉度，让古都洛阳以更加开放自信的姿态“链接”世界舞台。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 济新高速黄河大桥项目进入收尾阶...
  • 关于2025年国庆节中秋节放假安排...
  • 故县水库灌区工程建设按下加速键
  • 9月22日起，洛阳19路公交线路优化...
  • 洛阳这场雨有多大？两个监测点位...
  • 木桶、手册、歌词……洛阳职业技...
  • 洛阳市委理论学习中心组举行集体学习
  • 洛阳会执行小学午休课桌椅新国标...
  • 洛平：“抢人大战”实质是创新生...
  • 新伊大街信号灯何时能恢复正常？...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳市第十五届运...
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    洛阳头条
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605