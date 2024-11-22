“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动走进洛阳师范学院

9月，正值高校开学季，为切实提升全民识诈防诈反诈意识和能力，筑牢防范诈骗“防火墙”，9月19日晚，2025年“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动建设银行洛阳分行专场走进洛阳师范学院，上演了一场反诈“公开课”。

该活动由洛阳市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室指导，洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心、中国人民银行洛阳市分行、国家金融监督管理总局洛阳监管分局、洛阳日报报业集团主办，洛阳市公安局示范区分局协办，建设银行洛阳分行、洛阳网承办，是2025年“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动第四站，也是进校园系列第二场活动。

洛阳市公安局示范区分局党委委员、副局长董亚栋表示，示范区分局针对校园多发电信诈骗案件，推出了线上线下结合的反诈宣传模式。线下，民警深入高校举办讲座、班会，发放防骗手册，并指导学生安装国家反诈中心APP安装；线上，通过“三位一体”反诈矩阵实现全面覆盖。目前，该模式已有效推动辖区高校电诈案件同比大幅下降。

洛阳师范学院副校长程金龙表示，近年来，高校已成为电信网络诈骗的高发区，严重威胁师生财产安全和校园稳定。面对这一“无形之手”，唯有提高警惕、强化防范，才能筑牢安全防线。通过持续开展反诈宣传进校园活动，广大师生将进一步提升识骗防骗能力，坚决不参与电信网络诈骗活动，牢牢守住自己的“钱袋子”。

“今年以来，全辖各支行共堵截劝阻转账、取现130余人次，避免资金损失850余万元。”建设银行洛阳分行党委委员、副行长张晓宾说，诈骗手段固然多样，但只要保护好个人信息，谨慎对待资金交易，仔细核实对方身份信息，提升网络安全意识，不断学习反诈知识，提升反诈技能，就不会给犯罪分子可乘之机。

“反诈没有旁边者，你我都是守护人”。为了让大学生尤其是第一次离开父母独立生活的大学新生们以轻松活泼的形式吸收更多反诈、防诈内容，活动现场，歌曲《全民齐反诈》、相声《反诈有我》等节目你方唱罢我登场，收效良好。

随后，公安民警分享最新反诈案例，干货满满，建设银行洛阳分行有奖互动，互动连连——通过这套普及+问答的组合拳，再次巩固校园反诈的“防火墙”。下阶段，“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动将继续围绕“一老一少一新”定位，持续针对重点群体开展反诈活动，敬请关注。