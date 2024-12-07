洛阳移动：以“群众满意”标尺践行中央八项规定精神

自2025年3月全党深入贯彻中央八项规定精神学习教育以来，洛阳移动始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将“学查改”贯穿全程，推动学习教育从“集中开展”向“常态长效”延伸，构建起上下协同、全员投身、务求实效的良好工作格局，让作风建设的“清风”持续吹拂服务一线。

自2025年3月全党深入贯彻中央八项规定精神学习教育以来，洛阳移动始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将“学查改”贯穿全程，推动学习教育从“集中开展”向“常态长效”延伸，构建起上下协同、全员投身、务求实效的良好工作格局，让作风建设的“清风”持续吹拂服务一线。

图为洛阳移动邀请医护专家走进帝都国际社区开展义诊

把“开门纳谏”作为作风建设的“突破口”，洛阳移动始终将“群众满意”作为检验学习教育成效的“硬标准”。无论是面向客户征求服务意见，还是深入一线开展实地调研，都坚持让群众全程参与、全程监督，把“以人民为中心”的理念落到实处——从保障客户投诉权、知情权等合法权益，到开展“民有所呼、我必有应”专项行动，每一项举措都瞄准群众需求痛点。流量扩容让通信体验更畅快，智慧家庭解决方案适配现代生活，“移动爱家”品牌引领的全光WIFI二次光改，更让千家万户享受到“满格”的网络品质；针对银发群体的情感关怀同样暖心，邀请三甲医院专家走进社区开展义诊，把健康服务送到居民“家门口”，用细节传递服务温度。

在助力区域发展的赛道上，洛阳移动同样以扎实作风扛起责任。聚焦政府数字化转型需求，在城市管理、应急指挥、智慧公安等领域打造158个5G+创新应用，让信息化成为城市治理的“智慧引擎”；紧盯中小企业发展痛点，深入实施数转计划，完成521家企业“入企问诊”，累计服务企业4746家，帮助企业节约资金约700万元，更以“移动云”产品降低中小微企业信息化门槛，为区域经济高质量发展注入“移动动能”。

图为工作人员对到厅客户宣传十项服务承诺标准

近日，在“倾听客户之声、铸就卓越服务”客户座谈会上，与会代表对洛阳移动的服务理念和实践成效给予肯定，同时围绕营销规范化、业务人性化等提出宝贵建议。下一步，洛阳移动将继续以中央八项规定精神为指引，紧扣“十项服务承诺”，用更优质的网络、更便捷的渠道、更规范的流程、更透明的服务，把“为民服务”的答卷写在群众心坎上。(贾梦楠)