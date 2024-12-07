涧西区衡山路与中信重工铁路线交叉道口封闭施工

因涧西区中信重工铁路线路基础下沉、框架结构不稳等隐患，威胁铁路安全运输。中信重工机械股份有限公司计划于2025年9月20日至10月9日，对中信重工机械股份有限公司专用线与衡山路交叉铁路道口处进行铁路线路更换钢轨、轨枕等维修施工。
因涧西区中信重工铁路线路基础下沉、框架结构不稳等隐患，威胁铁路安全运输。中信重工机械股份有限公司计划于2025年9月20日至10月9日，对中信重工机械股份有限公司专用线与衡山路交叉铁路道口处进行铁路线路更换钢轨、轨枕等维修施工。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布施工公告，内容如下：
涧西区衡山路与中信重工铁路线交叉道口施工公告
因涧西区中信重工铁路线路基础下沉、框架结构不稳等隐患，威胁铁路安全运输。中信重工机械股份有限公司计划于2025年9月20日至10月9日，对中信重工机械股份有限公司专用线与衡山路交叉铁路道口处进行铁路线路更换钢轨、轨枕等维修施工。届时，衡山路(芳华路南30米处)封闭半幅路面，请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，在此对施工期间造成的不便深表歉意，敬请谅解与支持。
特此公告。
洛阳市涧西区城市管理局
洛阳市公安局交通管理支队勤务一大队
2025年9月19日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605