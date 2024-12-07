19日，市委召开专题会议，研究洛邑古城片区改造提升及招商运营工作。市委书记江凌主持会议，市长张玉杰，市委常委、宣传部部长徐超文等参加会议。 市委召开专题会议

江凌主持 张玉杰参加 19日，市委召开专题会议，研究洛邑古城片区改造提升及招商运营工作。市委书记江凌主持会议，市长张玉杰，市委常委、宣传部部长徐超文等参加会议。 会议听取了洛邑古城片区改造提升及招商运营情况汇报。近年来，洛邑古城片区重点实施“一横三纵”道路基础设施建设，其中御路街、中和巷、敦志街、仙果市街、魏家街基础设施改造提升已完成。老城区通过盘活存量房产、招引市场主体，引进一批高端民宿、网红小店，推动新文旅产业发展取得新成效。 会议强调，洛邑古城片区是高品质古都文化体验区的重要组成部分，是市委市政府着力打造的文商旅融合街区，也是游客感受洛阳古都韵味的重要窗口。高质量推进洛邑古城片区改造提升，对有效盘活古城片区资产、持续放大洛邑古城引流效应具有重要意义。要坚持目标导向和问题导向相结合，一手抓基础设施和公共服务提升，一手抓运营能力提升，以更大力度、更高标准推进洛邑古城片区改造提升和业态优化。要持续营造消费场景，聚焦功能定位，梳理街区资源，丰富院落设计，留足公共空间，植入更多时尚打卡、休闲消费的场景，更好凸显精致的烟火气、都市的松弛感。要持续抓好业态引进，立足片区实际，注重品质要求，精准选好业态，有针对性做好招商，引育更多有引流效应的网红小店，通过业态升级实现可持续运营。要持续深化投融资模式研究，进一步强化运营思维，积极对接高水平策划运营主体，真正做大文旅产业规模，让文旅流量变成消费增量。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）