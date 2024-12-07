洛阳十五运会市直机关组乒乓球赛挥拍开赛

漂亮的直线扣杀，出人意料的吊球、弧圈球，令人目不暇接的远台对攻……9月19日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球比赛的最后一个组别——市直机关组挥拍开赛。

漂亮的直线扣杀，出人意料的吊球、弧圈球，令人目不暇接的远台对攻……9月19日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球比赛的最后一个组别——市直机关组挥拍开赛。 漂亮的直线扣杀，出人意料的吊球、弧圈球，令人目不暇接的远台对攻……9月19日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球比赛的最后一个组别——市直机关组挥拍开赛。 本次比赛为期两天，将持续至20日结束，设男单、女单、混合团体等项目，来自全市24支代表队的166名选手报名参加。 洛阳日报社此次选派11人组队征战本届市运会乒乓球赛。在19日上午的单打项目上，该队全部参赛人员均战胜各自对手，顺利晋级。 此前，本届市运会乒乓球赛社会组比赛尘埃落定，各项成绩揭晓。 社会组团体赛上，涧西区队夺得常青组男子团体和常青组女子团体两项一等奖；河南科技大学队则囊括青壮组男子团体、青壮组女子团体两项一等奖。 【常青组男子团体】 一等奖 涧西区队 洛龙区队 瀍河区队 【常青组女子团体】 一等奖 涧西区队 伊滨区队 【青壮组男子团体】 一等奖 河南科技大学队 新安县队 伊滨区队 【青壮组女子团体】 一等奖 河南科技大学队 伊川县队 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）