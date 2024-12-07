洛阳12315发布家用产品质量消费提示

9月是洛阳市质量月。9月19日，洛阳市市场监管局12315指挥中心针对家用产品质量消费热点发布相关消费提示。

9月是洛阳市质量月。9月19日，洛阳市市场监管局12315指挥中心针对家用产品质量消费热点发布相关消费提示。

家用汽车：

选择品牌、技术成熟、售后服务网点多、信誉好、规模大的销售企业；购车时仔细了解汽车厂家或经销商对具体车辆的配置情况与售后服务承诺，不轻信口头介绍与承诺，对于可能存在争议的事项及时在购车合同中提出；保险、购车贷款、购车置换(报废)补贴等相关政策规定均事先了解清楚明白，并签订合同确认；提车前要仔细检查车况、重要部件的性能、配件和内饰装潢等配置是否与承诺说明书和宣传材料相符等等，若存在问题，应及时提出。

家具产品：

尽量到正规卖场购买，选择有经营资质、信誉良好的经营者。家具到货后要当场验货，发现质量问题及时联系商家，并要求送货人员在送货单上标注。针对某些商家提供的家具实物与样品不符等情况，消费者可以在购买之前拍摄样品的照片，并在购货合同中注明所购家具的材质、尺寸、颜色代码等。

儿童玩具：

优先选择大型商超、品牌玩具专卖店等正规渠道购买儿童玩具，注意查看产品名称、厂名和厂址、规格型号、执行标准、产品质量检验合格证明、安全警示、适用年龄等信息，选择产品质量合格且获得强制性产品认证(标注CCC认证标志)的产品。

家用电器：

家电电器品牌多、类别多、型号多、更新快，消费者尽量到证照齐全、信誉度高的商场连锁卖场购买，要充分了解产品基本功能，对同类产品多比较，选择技术成熟、售后服务网络健全的品牌产品。使用前先仔细阅读产品使用说明书，了解注意事项后，再通电测试检查性能是否良好，是否有异味、漏电等现象。使用过程中严格按照说明书操作，一旦发生异常立即停止使用。

手机：

购机门店最好选择信誉好的商场或有厂方授权的专卖店购买，购买前查看新机外观，仔细查看外包装是否完整，有无破损，机身有无划痕，屏幕有无坏点等。检查性能，确保音量、拍照、录音、图库等基础功能可正常运行。手机属于国家强制性认证产品，购买时应注意产品外包装是否有CCC标志，有无标注产品名称、生产厂名、厂址、执行标准代号等。

洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒消费者，如果您买到质量不合格商品，请保留好购买凭据如发票、购物小票等。可通过“全国12315平台”App、微信公众号、微信及支付宝小程序或拨打12315热线等方式投诉举报，依法维护自身权益。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)