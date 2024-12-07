聚焦源头监管！洛阳专项检查月饼生产企业食品安全

随着中秋节的临近，月饼等时令食品也进入生产和销售旺季。9月19日上午，洛阳市市场监管局执法人员深入洛阳部分月饼企业生产一线，重点对生产环境、原料进货查验、生产加工流程、人员健康管理以及产品出厂检验等关键环节开展全面检查。

在位于宜阳县的一家月饼生产企业车间内，洛报融媒记者看到，身着统一工作服的工人正忙着制作月饼，和面、压皮、包馅、成型，到烘烤、冷却、包装，流水线作业上的各个环节有序进行。按照要求，执法人员重点查看了企业进货查验制度落实情况，检查月饼生产原辅料索证索票、进货查验记录，产品检验记录，以及生产加工现场环境是否符合生产要求、人员是否规范操作等，同时还对预包装标签标注的生产日期、保质期、配料表、厂名、厂址等相关信息是否完整清晰进行了详细检查。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，为切实保障广大人民群众节日期间食品安全，规范月饼行业生产经营秩序，连日来，该局聚焦源头监管，组织开展月饼生产企业食品安全专项检查，督促其严格落实食品安全主体责任，把好原料采购、过程控制、出厂检验关，做出合格安全、健康美味的月饼，同时对部分月饼进行专项监督抽检，确保广大人民群众买得放心、吃得安心。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈志广 冯国凯 文/图)