祝贺！洛阳5个集体、7名个人获2025年河南省青年五四奖表彰
洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.19 16:06
　　近日，2025年河南省青年五四奖揭晓，全省70个先进集体、230名先进个人受表彰。其中，洛阳5个集体、7名个人上榜。

　　此次获得表彰的洛阳青年集体，是洛阳各行各业青年集体、基层团组织和少先队组织的先进典范。他们在重大项目攻坚、科技创新突破、文旅融合发展、应急处突保障等具有广泛社会影响的重大任务中，始终冲锋在前、勇挑重担，充分发挥了生力军和突击队作用，用实际行动践行了“请党放心，强国有我”的青春誓言，为洛阳高质量发展注入了青春动能。

　　其中，洛阳轴承集团股份有限公司高端精密轴承创新研发团队、龙门石窟研究院石窟保护研究与遗产监测团队、中铁隧道局集团有限公司物资分公司团委、国网河南省电力公司洛阳供电公司电力调度控制中心团支部、嵩县第一实验小学少先队大队2019级(5)中队获评2025年河南省青年五四奖先进集体。洛阳职业技术学院教授张贺伟，国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺区级传承人、洛阳九朝文物复制品有限公司总经理高哲，中建五局第四建设有限公司项目经理李铎，共青团汝阳县委书记姜巍伟，宜阳县锦屏大道消防救援站站长、团支部书记孙保保，洛阳市涧西区教育局涧西区少先队总辅导员王校慧，洛阳市孟津区城关镇第一初级中学大队辅导员韩秋萍获评2025年河南省青年五四奖先进个人。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王琪璇）
