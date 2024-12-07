洛阳终止市级防汛四级应急响应

洛阳市气象局9月19日10时解除暴雨预警Ⅲ级。按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，市防汛抗旱指挥部决定自9月19日12时终止市级防汛四级应急响应。

目前我市仍处于汛期，局部强对流天气、短时强降水时有发生，各级各部门要坚决克服麻痹思想、松劲情绪、侥幸心理，持续做好24小时防汛值守，突出抓好重点部位和薄弱环节防范，加强监测预报预警和会商研判，强化隐患排查整治，坚决做到汛期不过，备汛不断，防御不止，确保安全度汛。