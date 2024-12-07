洛阳会执行小学午休课桌椅新国标吗？市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：国家新出台的午休课桌椅国家标准，洛阳的小学会统一更换吗？

市教育局回复：一直以来，市教育局高度重视学生的学习与生活条件改善，持续推进课桌椅的更新配备工作，目前我市部分县区和学校已配备可升降桌椅。针对新出台的午休课桌椅国家标准，我们将积极推动落实，但暂未计划在全市小学统一进行更换。原因如下：1.学校实际情况差异，洛阳各小学在场地空间、财政状况、现有课桌椅使用年限等方面存在较大差异。部分学校教室空间有限，即便配备符合标准的午休课桌椅，也可能无法满足学生舒适午休的展开需求；2.一些学校近期刚完成课桌椅的更新换代，短期内再次大规模更换，会造成资源浪费及较大的财政压力。

我们深知良好的午休对学生健康成长和学习效率提高的重要性，将采取分步推进策略：一是鼓励有条件的县区，根据学校的实际需求，优先对午休课桌椅进行更换或升级，以满足学生的休息需要。二是市教育局将密切关注国家标准的实施情况，对各学校的午休设施配备工作进行调研与指导，通过评估学校的实际需求和条件，制定更为合理、可行的方案，逐步改善学生的午休环境。为学生创造更优质的学习和生活条件。

