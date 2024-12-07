洛阳这场雨有多大？两个监测点位降雨量超过90毫米

19日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，18日06时至19日07时，全市平均降雨量为52.1毫米，两个监测点位降雨量超过90毫米。

秋雨淅沥沥下个不停，带着几分凉意，卷下片片落叶，打开了秋季的斑斓画卷。

这场雨有多大？19日，洛报融媒记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，18日06时至19日07时，全市平均降雨量为52.1毫米，两个监测点位降雨量超过90毫米。

18日白天到夜里，洛阳市出现大到暴雨，中北部县区出现暴雨。18日06时至19日07时，全市平均降雨量为52.1毫米，国家观测站降雨量为：伊川71.5毫米、孟津64.7毫米、新安62.1毫米、偃师58.2毫米、主城区56.5毫米、嵩县53.2毫米、宜阳47.4毫米、汝阳46.3毫米、洛宁42.8毫米、栾川38.5毫米。同时段乡镇站雨量前三位为：涧西区工农乡93.3毫米、新安县黛眉山91.2毫米、伊滨区农博园85.8毫米。最大小时雨强出现在涧西区工农乡9.8毫米(18日13-14时)。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）