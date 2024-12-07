洛阳手艺人黄联平：在青石上复活书法瑰宝

恐怕很少有人想到，被誉为“丛帖始祖”的《淳化阁帖》，其基本完整的石刻和拓片，竟珍藏在新安县汉关街道宋村社区的一处寻常院落中。

编者按

十三朝古都洛阳，底蕴深厚，非遗璀璨。在这片千年文明浸润的土地上，无数民间手工艺正代代相传。随着国潮兴起与文化自信提升，越来越多的人开始关注并喜爱这些承载历史与匠心的传统技艺。

即日起，洛阳日报推出“‘守’艺·传承——走近民间手艺人”系列报道，走进他们的生活，记录坚守与热爱，讲述手艺背后的故事与智慧，探寻老手艺在新时代的生存、发展与创新之路。

黄联平的《淳化阁帖》拓片

恐怕很少有人想到，被誉为“丛帖始祖”的《淳化阁帖》，其基本完整的石刻和拓片，竟珍藏在新安县汉关街道宋村社区的一处寻常院落中。

院主黄联平是新安县非物质文化遗产黄氏传拓技艺的第三代传承人。18年来，他踏遍世界各地，执着追寻《淳化阁帖》的每一个版本碎片，只为将这部书法瑰宝完整镌刻于青石之上，让千年墨香永续流传。

黄联平的工作室内，悬挂着书画、器物、造像等各式各样的拓片作品。他说，黄氏传拓技艺不限于常见的平面拓，还包括立体拓、高浮雕拓、颖拓等多种技艺。

“这所房子是我长大的地方，爷爷和父亲在这所房子里将传拓技艺传给了我。”黄联平说，对他而言，传拓不仅是一门技艺，更是家族的精神记忆。