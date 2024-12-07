洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宜阳县农业“管家”服务模式惠及多个乡镇
来源: 洛阳网 2025.09.19 09:08
　　近日，宜阳县香鹿山镇寻村的一片花生地绿意盎然。种植大户马红战看着地里颗粒饱满的花生果，脸上洋溢着丰收在望的喜悦。与其他传统农户不同，这80亩花生从种到收，并未耗费他太多心力。

　　“全程都交由勉农智慧农业发展有限公司管理，我只需要支付费用，平时过来看看就行。”马红战说。

　　马红战所提及的，是宜阳县正在推广的农业社会化服务新模式。勉农智慧农业发展有限公司负责人张宜博介绍，公司业务主要涵盖四大板块：一是基础的农资供应，提供种子、农药、化肥等；二是农作物病虫害防治服务；三是绿化养护；最核心的则是第四项——从种到管、从防到收的全链条土地托管服务。

　　“很多种植户承包了耕地，没有时间或管理不够专业，我们就提供托管服务。种植户只需确定地块、支付费用，其余环节都由我们的专业团队完成。”张宜博说。

　　在马红战的花生地里，这种专业化体现在技术细节上：起垄种植有利于花生扎锥结果；铺设滴灌带实现水肥一体化精准供给，省水抑草；无人机喷洒生物农药与科学化管理，延长花生生长期。

　　“普通种植110天就收了，我们能延长到120天甚至更久。晚收一天，亩产就能增加10斤左右。”张宜博表示，通过科学化管理，马红战的花生地预计亩产1000斤至1200斤，产量远高于粗放种植。

　　马红战算了一笔经济账：每亩地投入约1500元，包括农资(包含种子)、滴灌设施和服务费，亩产千斤以上，效益可观。“就像个农业‘管家’，让我们省心省力又多挣钱。”他说。

　　张宜博表示，该服务模式目前已在宜阳县多个乡镇推广，服务范围覆盖花生、小麦、玉米、红薯、中药材等作物。通过整合农机作业与技术指导，该模式正逐步改变传统农业生产依赖人力的局面，推动农户与现代农业发展有效衔接。

　　“我们的目标很简单，就是让种地变得更简单、更高效、更赚钱。”张宜博说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 穆造林）
