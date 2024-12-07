洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳—郑州“链·接”平台经济合作沙龙举行
洛阳—郑州"链·接"平台经济合作沙龙举行
来源: 洛阳网 2025.09.19 08:52
　　日前，洛阳—郑州“链·接”平台经济合作沙龙在郑州市举行。活动聚焦深化两地平台经济企业交流与资源精准对接，为培育新业态、新模式注入新动能，助力区域协同发展。

　　沙龙汇集了河南嗨购好车科技、抖音集团河南公司、UU跑腿、河南餐赞网络科技、折扣牛信息科技等多家知名企业及金融行业代表，我市相关县区及园区、平台企业代表共70余人参会。郑洛两地企业代表分享了企业创新发展案例心得，并就深化产业互补、资源整合与生态共建等议题展开务实探讨，达成多项共识。当天，我市代表团还实地考察了海一云商、郑州小镇外卖、海豚知道文化传媒、嗨购好车科技等郑州本土平台经济代表性企业，深入了解当地在平台经济领域的创新实践与运营经验。

　　近年，我市平台经济呈现集群化发展态势，逐步形成以城市区为核心、县域协同共进的空间格局。直播电商领域表现亮眼，日辰集团位居小红书服务商全国前3；跨境电商领域成绩斐然，在亚马逊平台钢制家具类销售额前20店铺中，洛阳企业独占16席，已形成具有全国影响力的跨境电商产业带；布鞋、轴承、三轮摩托车等特色产业也借助跨境渠道持续拓展国际市场，提升出海能级。下一步，我市将进一步提高平台经济集聚水平，增强园区综合承载力与服务能力，全力构建中部地区平台经济发展新高地。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 刘智勇)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
