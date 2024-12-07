《2025金砖国家产业合作案例集》发布 洛阳一企业出海案例入选

记者从市工信局获悉，近日于厦门举行的2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛正式发布《2025金砖国家产业合作案例集》，我市企业建龙微纳出海案例《泰国建龙：在务实合作创新发展中打造“中泰一家亲”》成功入选。
该论坛以“释放大金砖合作潜力实现包容可持续工业化”为主题，由工信部、福建省人民政府共同主办。此次发布的《2025金砖国家产业合作案例集》由工信部国际经济技术合作中心牵头编制，入选37个合作项目涉及产业科技创新等多个领域，充分展现出“金砖+”模式推动产业务实合作的开放性、包容性。
在《泰国建龙：在务实合作创新发展中打造“中泰一家亲”》中，建龙微纳通过在泰国成立全资子公司，最终建成年产24000吨各种成型分子筛材料生产线项目，填补了泰国分子筛吸附剂材料产业空白。
