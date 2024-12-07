中钢洛耐牵头制定耐火材料检测全球规范

记者昨日从中钢洛耐科技股份有限公司获悉，企业牵头制定的ISO 16206:2025国际标准近日获批，为全球耐火材料行业提供精准检测方法，彰显洛阳创新硬实力。

记者昨日从中钢洛耐科技股份有限公司获悉，企业牵头制定的ISO 16206:2025国际标准近日获批，为全球耐火材料行业提供精准检测方法，彰显洛阳创新硬实力。

硅砖作为高温工业关键材料，其残余石英含量直接影响产品质量与使用寿命。以往，传统检测方法难以精准区分石英相。瞄准行业痛点，中钢洛耐主导制定的ISO 16206:2025《硅砖中残余石英定量相分析-X射线衍射法》国际标准，通过X射线衍射技术，首次实现了残余石英的定量分析。

该项目自2022年4月立项以来，牵头企业联合中国、德国、澳大利亚等7国专家团队，历经3年攻关，组织国内外16家实验室完成上千次验证试验，最终形成兼具科学性与实用性的国际标准。这一突破性成果不仅填补了全球耐火材料检测领域的技术空白，为全球硅砖生产提供了统一、可靠的技术依据，更标志着洛阳创新在国际标准制定中话语权的显著提升。

作为国内耐火材料行业创新标杆，中钢洛耐长期深耕标准制定领域。依托洛阳“创新生态雨林”，企业充分发挥国家级科研平台优势，近5年主导或参与制定国际标准5项、国家标准30余项，推动洛阳技术转化为全球通用规则。

此次标准获批，是洛阳以科技创新赋能产业升级的缩影。近年来，洛阳坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上、把主体落到企业上、把重点落到转化上，推动“政产学研用”融会贯通，产业能级持续跃升，已形成“基础研究—技术攻关—成果转化”的全链条创新生态。

“标准是产业竞争的制高点。”中钢洛耐相关负责人表示，将以此次国际标准发布为契机，深化与全球产业链伙伴合作，持续输出“洛阳方案”，助力耐火材料产业迈向高端化、国际化。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 刘春红)