洛平：“抢人大战”实质是创新生态之争

秋季校园招聘大幕开启，我市将组建“招才引智”代表团，聚焦“四新一装备”，分为3条主线路，奔赴全国近30所知名高校，为洛阳民营经济及重点产业发展招揽青年人才。

人才是第一资源，创新是第一动力。充满奇思妙想和探索勇气的大学生，是创新创业的生力军，特别是“杭州六小龙”的成功，吸引各城市纷纷“下场”，打响新一轮“抢人大战”。这轮“抢人”有点不一样，如果说过去“抢人”更多是“拼补贴”“比户口”，侧重于人口规模扩张，如今更强调“拼环境”“搭平台”，让年轻人能“大展拳脚”，更倾向于服务产业的升级，以产业“抢人”，按需“抢人”。

新一轮“抢人大战”，“新”在背后的核心逻辑变了，变成加快产业升级，培育新质生产力。科技革命和产业变革的浪潮席卷而来，要抓住这次产业升级风口，必须聚集大量创新人才。“抢人大战”表面上是人才政策之争，实际上是创新生态之争，更是城市未来竞争力之争。谁能降低年轻人才就业创业的成本，搭好各种创新创业的平台，让大学生与城市双向奔赴，谁就能在未来竞争中抢占主动权。

近年来，我市持续提升城市品位，完善“引”“育”“用”并举的人才体系，以创新发展聚合更多人才，让洛阳对大学生更具吸引力。从青年驿站缓解大学生求职住宿难，到人才公寓圆了年轻人“安居梦”，从青年夜校花式“宠”青年，到备考公寓“大火”，从设立5亿元河洛英才创新创业投资基金，到近7000万元“科技贷”助力大学生创新创业，当一个个大学生享受生活、购房、创业等补贴，当人才政策延伸至求职创业全流程，洛阳直击租房贵、起步难等痛点，真金白银减轻年轻人的就业创业成本，真情实意托举扶持大学生追逐梦想。

人才因产业而聚，产业因人才而兴。当前，我市锚定“四新一装备”产业，向“风”而行，抢占产业新赛道，重塑产业格局。人才的招引和培育，关乎产业格局重塑的成效，关乎洛阳在新一轮区域经济重构中的位置。我们要立足自身比较优势和发展需求，更精准、更务实、更积极招引人才，同时还要“留得住”“用得好”，帮助各层次各类人才百花齐放、各显神通，如此才能成就一场城市更友好、青年更有为的双向奔赴。（洛平）