根据省政府办公厅通知精神，为便于各县区、各单位及早合理安排工作，现将2025年国庆节、中秋节放假调休日期安排通知如下：10月1日(周三)至8日(周三)放假调休，共8天。9月28日(周日)、10月11日(周六)上班。 关于2025年国庆节中秋节放假安排的通知 各县区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 根据省政府办公厅通知精神，为便于各县区、各单位及早合理安排工作，现将2025年国庆节、中秋节放假调休日期安排通知如下： 10月1日(周三)至8日(周三)放假调休，共8天。9月28日(周日)、10月11日(周六)上班。 节假日期间，各县区、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 洛阳市人民政府办公室

2025年9月18日