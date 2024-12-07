涧西区试点推行社区治理发展基金 为基层治理赋能

“这下安心多了！”近日，随着3个监控摄像头悄然“上岗”，涧西区武汉路社区电焊条厂小区的居民心里更踏实了。

电焊条厂小区属于武汉路社区的自管小区，小区设备比较老旧，又缺乏改造资金来源。“今年，社区治理发展基金出资800元，居民自筹1000元，顺利给小区新装了3个监控摄像头。”武汉路社区党委书记、居委会主任张静介绍，今年以来，依托社区治理发展基金，社区落地了“共享花园”“文化加油站”“安全尽在眼中”3个项目，帮助居民解决了急难愁盼问题。

社区治理发展基金是涧西区破解社区治理中资源整合、群众参与、财力保障等方面“卡脖子”难题的有益探索。自去年以来，涧西区强化有解思维，在武汉路社区等5个社区试点推行社区治理发展基金，着力解决群众身边急难小事，增强社区居民幸福感。

在社区治理发展基金设立方面，由社区在涧西区慈善联合会设立专项资金账户，按照慈善联合会章程和基金协议要求，以社区为单位实行独立收支。

在社区治理发展基金来源方面，试点社区建立常态化募集、项目化众筹、商业化造血的“三位一体”资金来源体系，推动群众资源、阵地资源、共建资源“变现”。“社区可以通过开展团购、爱心义卖等活动自筹，还可以利用邻里中心等服务阵地，以市场化方式链接社会资源开展各项服务，部分收益可充实社区治理发展基金。”涧西区委组织部相关负责人介绍。

上海市场社区利用邻里中心晚间空闲时段，链接汤米音乐、核桃编程、柒月瑜伽馆等商户，开展优质低偿的成人夜校培训课程，既丰富居民文化生活，又充实了社区治理发展基金。

在社区治理发展基金使用方面，该区坚持“源自社区、用于社区”原则，以提升社区服务水平、推动基层治理为目的，把小区“微改造”、扶老助困等变成一个个具体项目，切实发挥社区治理发展基金最大效益。同时，该区通过组织成立监督委员会、定期公布社区治理发展基金的收入支出情况等方式，确保社区治理发展基金公开透明运行。

截至目前，涧西区共谋划实施社区治理发展基金项目26个，让群众感受到了实实在在的幸福。

“社区治理发展基金已成为有效破解基层治理难题的重要抓手。”涧西区委组织部相关负责人介绍，社区治理发展基金有效助推了社区进一步整合社会各方面资源，凝聚更多社会力量参与到社区治理中。下一步，涧西区将加快在全区推广社区治理发展基金，探索多渠道、可持续的发展路径，发挥社区治理发展基金在基层民生服务上的补缺补位作用，构建共建共治共享的社区治理新格局。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 苏凯）