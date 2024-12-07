以专业下沉提升治理效能

一个电话，十分钟上门，一小时解决……从“手足无措”到“连连赞叹”，这是涧西区第四印刷厂家属院居民家中暖气漏水问题迅速得到解决的暖心一幕，也是我市推动专业力量下沉网格、赋能基层高效能治理的生动写照，彰显当前党建引领下专业赋能提升治理效能的显著优势。

基层治理，千头万绪，桩桩件件关乎民生。特别是面对水电气暖等专业问题，在漫长链条上层层传递，往往环节多、耗时长，需要专业人干专业事。日前召开的市委专题会议在研究党建引领基层高效能治理有关工作时，再次提出要以村(社区)为单元构建扁平化网格体系，积极整合专业力量参与网格治理，健全线上线下问题收集办理机制。这正是要通过专业力量下沉网格，精准回应老百姓多样化、精细化、即时性的诉求。

这些年，我市持续优化做实网格化管理，整合多元力量，建强网格队伍，不断提升精细化治理、精准化服务水平。涧西区14个街道112个社区成立专业网格员队伍，构建起“1+2+N”网格队伍模式，形成“网格长统筹、专业力量联动、多元力量协同”合力；伊滨区依托街道社会治理指挥中心，进驻民政、应急等专业部门力量，做到“街道吹哨，部门报到”，实现“只进一扇门，解决万家事”……居民精准“点单”、专业力量迅速“接单”，基层治理正实现从“层层转办”到“一线直办”的跃升。

基层安则天下安。专业力量下沉，沉下去的是为民服务的责任，提上来的是整个城市的治理效能。全面推行“党建+网格+大数据”治理模式，推动更多资源向基层倾斜、更多力量向网格汇聚，不断健全线上线下问题收集办理机制，将服务的“最后一公里”打造成“最畅一公里”，我们就能更好地在服务群众、解决诉求中凝聚群众。