李保国到瀍河区督导生态环境保护工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.19 08:33
　　昨日，市人大常委会主任李保国到瀍河区督导生态环境保护工作。

　　李保国先后到河南林业职业学院等地，听取有关部门汇报，详细了解近期空气质量监测数据、污染因子变化趋势，现场选取多个点位测量空气指标，并结合实时数据与气象条件，研究分析降雨对污染物沉降的影响。测量结果显示，降雨后，空气质量综合指数和单项指标均有大幅改善。

　　李保国对瀍河区前期生态环境保护工作取得的阶段性成效给予肯定。他指出，生态环境是高质量发展的重要支撑，大气污染防治更是关乎群众切身利益的民生工程。要科学推进精准治污，深入分析不同天气、不同风向风速、不同温度等气象条件下PM2.5、PM10的传播路径和沉降规律，研究车辆尾气、餐饮油烟、道路扬尘等对大气指标的影响，精准制定差异化治理措施，加大白天、夜晚洒水降尘频次，推动大气污染防治由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变，不断提升治理科学性与精准性。要坚定治理目标不动摇，锚定目标任务，细化分解月度、每日工作目标，强化争先进位意识，增强“不进则退、慢进亦退”的紧迫感，以钉钉子精神推动治理目标落地见效。要把目标转化为具体职责，坚持党政同责、一岗双责，建立“横向到边、纵向到底”的责任体系，明确具体责任人，层层压紧压实责任，健全完善监督考核与问责机制，加强明察暗访和督导检查，对责任不落实、工作不到位导致污染问题反弹或治理目标未完成的行为及责任人，依法依规依纪予以处理，以强有力的问责倒逼责任落实，确保各项防治举措真正落地生根、取得实效。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
