故县水库灌区工程建设按下加速键

国家水网骨干工程——故县水库灌区工程迈入关键施工阶段！近日，故县水库灌区工程取水工程双护盾TBM“洛水1号”始发仪式在洛宁县下峪镇举行。这台“钢铁巨兽”的启动，为项目建设按下“加速键”。

“洛水1号”始发

故县水库灌区工程是国家水网骨干工程，覆盖洛阳市洛宁县、宜阳县、新安县、涧西区及三门峡市渑池县、义马市共2市6县(区)，布设支渠及以上渠系27条。

TBM全称全断面硬岩掘进机，是隧道施工的“利器”。此次始发的“洛水1号”承担取水工程核心任务——通过6970米输水隧洞，自故县水库东侧水域引水至崇阳河左岸，最终接入总干渠，为下游农田灌溉、城乡供水打通“水脉”。

然而，这条“水脉”的挖掘绝非易事。输水隧洞沿线围岩以高强度安山岩微风化岩体为主，最大埋深324米，且穿越多条断层破碎带，大部分洞段位于地下水位以下。

施工中，“洛水1号”需直面硬岩刀具磨损快、坍塌涌水风险高、岩爆大变形易发等挑战，对设备性能提出极高要求。