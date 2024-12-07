洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市委理论学习中心组举行集体学习
洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.18 22:28
　　18日，市委理论学习中心组举行集体学习，深入学习习近平文化思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》，通过实地调研和专题辅导相结合的形式，推动党员干部增强历史自觉、坚定文化自信，进一步提高文物保护意识和依法保护能力，切实把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，推动文化资源优势更好地转化为发展优势。

　　中国博物馆协会理事长刘曙光应邀作专题辅导报告。市委理论学习中心组成员李保国、孙延文、王森、张敬华、韩治群、徐超文、陈功等参加。

　　此次集体学习分两个阶段举行。在第一阶段，市委理论学习中心组成员来到龙门石窟研究院，走进文物库房和科技保护中心，详细了解石窟寺考古发掘、学术研究、文物修复等情况，对龙门石窟发挥科技支撑和引领作用，建立石窟寺安全长效机制，加强石窟寺预防性保护，提升数字化保护利用水平的做法给予肯定。

　　在第二阶段，刘曙光作了题为《新时代文物工作的高质量发展》的专题辅导报告，系统梳理了新时代文物工作面临的新形势、新任务，深刻阐释了推动文物工作高质量发展的重大意义、核心要求和实践路径，并对新修订的《文物保护法》进行深入解读。报告深入浅出、内涵丰富，既有理论高度，又有实践深度，具有很强的针对性和指导性。

　　大家表示，习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，为我们加强文物保护利用和文化遗产保护传承工作提供了根本遵循。要深入学习领会习近平文化思想和习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求，全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承水平。要全面贯彻落实新修订的《文物保护法》，进一步完善文物保护管理制度，科学开展考古发掘，加强文物价值挖掘阐释和展示传播，推动新时代文物工作高质量发展。要正确处理文化遗产保护与利用的关系，加强文化遗产的整体性、系统性保护，有效利用文物资源，扩大优质文化产品与服务供给，使文化遗产在新时代焕发新活力、绽放新光彩，更好满足人民群众的美好生活需求，为推动文化繁荣兴盛、建设文化强国贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
