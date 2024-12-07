洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
木桶、手册、歌词……洛阳职业技术学院展出大量文物 见证抗战岁月
来源: 洛阳网 2025.09.18 22:10
　　9月18日，是九一八事变爆发94周年。当天上午，洛阳职业技术学院“铭记历史 缅怀先烈 珍爱和平 开创未来 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题展开幕。本次展览由洛阳职业技术学院主办、八路军驻洛办事处纪念馆与洛阳洛卫军品博物馆协办，现场展出大量珍贵史料以及近200件实物展品。

　　每一张照片、每一件文物、每一段文字，都在诉说那段满是血泪的抗战岁月，映射着不屈不挠、顽强拼搏的伟大抗战精神。

　　一只木桶，见证日军侵华暴行

 

　　展览现场，一只军绿色木桶，静静陈列于展台之上。它表面斑驳、铁箍锈迹斑斑，仿佛一道沉默的时光裂痕，将观众带回那个战火纷飞的年代。

　　“这是日军曾使用过的木桶，也是日军残害中国人的重要物证。”本次展览的特邀解说员、洛阳洛卫军品博物馆馆长王洛卫说。

　　1944年，孟津县(今孟津区)横水镇年仅四岁的村民李本厚，被日军强行带至营地劳动。在那段阴霾的日子里，他目睹了难以磨灭的暴行。“日军把老百姓绑在长条凳上，手脚紧紧捆住，然后拿出一个军绿色的木桶，从里面舀出红色的液体——好像是辣椒水，直接往人嘴里灌。”李本厚回忆道，“起初老百姓还在挣扎，日军就掰开他的嘴硬灌。肚子渐渐鼓得可怕……最后，人就不动了。”

　　与其他惨死于日军手中的同胞相比，李本厚已属幸运。劳动三天后，他被放回家。归途之中，他偶然看见日军丢弃此类木桶，便悄悄拾回一个。

　　“这是日军侵华的罪证，该留下来。”李本厚说，这只木桶伴随他度过数十载岁月，直至今日，成为历史的无声证人。

