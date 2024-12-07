9月22日起，洛阳19路公交线路优化调整

刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为解决19路去程、回程线路走向不一致问题，进一步方便郑州南路沿线乘客出行，洛阳公交集团将于2025年9月22日起，优化调整19路回程线路走向(开往中州东路公交停车场方向)，与去程线路走向一致。

19路回程线路调整后，从蓬莱路武汉南路口东发车，改走蓬莱路、郑州南路、西苑路到西苑路长安路口恢复原线。原武汉南路至联盟路方向出行需求，可选择14路、29路、46路。

回程增加站位：蓬莱路郑州南路口西、郑州南路蓬莱路口北、郑州南路联盟路口南。

回程取消站位：武汉南路蓬莱路口北、武汉南路南华路口南、联盟路武汉南路口。⑥