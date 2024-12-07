洛阳阴雨天气持续 市民需注意防滑保暖

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受副热带高压边缘暖湿气流和中低层充沛水汽及地面持续冷空气的共同影响，今天夜里至22日我市阴雨天气持续。主要降水时段在18日夜里、20日夜里至22日。
具体预报：
今天夜里：阴天，大雨转暴雨，局部大暴雨。
19日(周五)：小雨逐渐停止转多云，气温11℃～18℃。
20日(周六)：多云到阴天转中雨，气温13℃～24℃。
21日(周日)：阴天有中到大雨，局部地区暴雨，气温15℃～18℃。
22日(周一)：阴天有小到中雨，气温13℃～17℃。
23日(周二)：多云间晴天，气温14℃～21℃。
24日(周三)：多云转晴天，气温15℃～26℃。
25日(周四)：晴天到多云，气温13℃～26℃。⑥
